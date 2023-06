Centro y sur del país, con las peores condiciones que propician el trabajo infantil en México

El centro, pero sobre todo el sur del país son las regiones en donde se concentra la mayoría de condiciones que propician que niñas, niños y adolescentes deban trabajar, como resultado de la desigualdad económica entre las familias, la inseguridad, entre otros factores que los llevan a incursionar en el mercado laboral antes de los 8 años.

No obstante, el Atlas de Trabajo Infantil presentado este viernes en la Cámara de Diputados muestra que todas las entidades federativas tienen algún nivel de riesgo de trabajo, pues mientras en el sur persisten los detonantes ya descritos, el norte se caracteriza por carecer de mecanismos de desarrollo institucional y apoyos específicos para las infancias.

La mayoría de los niños comienza a los seis años

El documento recuerda cifras presentadas por el Inegi desde 2019, que señala la existencia de 3.3 millones de menores que laboraban en México, cifra que aumentó en 180 mil con la pandemia.

El Atlas apunta por su cuenta que la mayoría de niños comenzaron a trabajar entre los seis y ocho años; 26 por ciento, sin recibir percepción alguna. En cuanto a los adolescentes de 14 a 17 años que laboran, se estima que 95 por ciento lo hace en el sector informal.

Para analizar este fenómeno socioeconómico, los investigadores establecieron nueve categorías de las causas del trabajo infantil: presencia del trabajo infantil; hogares con trabajo infantil: mercados de trabajo; carencias sociales básicas; incidencia de la desigualdad; entornos de inseguridad y violencia; disfrute de la condición infantil; bienestar en el hogar y la institucionalidad y gobernanza.

De estos, entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán y Tlaxcala registran entre dos a seis de los nueve factores. En una evaluación general, se muestra que son Chiapas, Oaxaca y Michoacán las entidades con los índices más bajos, lo cual se traduce en un mayor riesgo de trabajo infantil.

En contraste, Baja California, Baja California, Nuevo León y la Ciudad de México, cuentan con una mejor evaluación que los lleva a los cuatro primeros puestos.

Trabajo infantil en México. Especial

El que trabajen, es culpa también del sistema social

Durante la presentación, Omar Nacib, director General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, explicó que el hecho de que un niño trabaje no es responsabilidad directa solo de su entorno inmediato, sino del sistema social e institucional en el que crece.

“Cuando un niño está en una ocupación peligrosa quiere decir que todas las redes de protección y lo que podíamos hacer, falló. Falló porque dejó de acudir a la escuela, porque no tuvo el apoyo económico suficiente, porque en el trabajo sus padres tienen salarios de miseria que no le permiten satisfacer sus necesidades”, dijo.

Nancy Ramírez, Directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, señaló que la pobreza es uno de los factores principales, pero no el único, pues se ha demostrado que este índice no disminuye necesariamente en los países en los que reducen las complejidades económicas de su población.