"Estuve muy estresado": Joaquín "El Chapo" Guzmán y las revelaciones alrededor de sus fugas

Eran las 20:50 horas del 11 de julio del 2015 cuando Joaquín Guzmán Loera se levanta de la cama luego de escuchar, por varias ocasiones, una especie de martilleo, que provenía desde la letrina ubicada al interior de su celda en el penal del Altiplano. Va de un lado a otro, se le ve nervioso. "El Chapo" estaba a punto de llevar a cabo la que él considera "la mayor hazaña de su vida".

Mónica Ramírez Cano, criminóloga que elaboró el perfil de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, reveló un poco de las confesiones que el narcotraficante le hizo fuera del contexto de confidencialidad.

Joaquín Guzmán Loera pensaba sólo en no ser capturado al momento de su última fuga. Reuters

"Me he portado bien, señorita"

A través de su cuenta de Twitter, Mónica Ramírez Cano, autora de "Las Puertas del Infierno" -un libro que te acerca un poco a la mente de los criminales más temidos alrededor del mundo- contó un poco sobre lo que platicó en alguna ocasión con "El Chapo" Guzmán, cuando éste se encontraba recluido en el Altiplano.

"Yo. 'Joaquín, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor fuga?'

Él. 'Ah, no, pues esta última. Estuve muy estresado todo el tiempo. Pero siempre me porté muy bien, me he portado muy bien, señorita'.

Yo. '¿Te parece que fugarte dos veces es portarte bien?'

Él. 'Bueno, no, pero yo no quería que me extraditaran, señorita'.

Yo. 'Joaquín, fugarte es un delito sumamente delicado. ¿Qué pensabas mientras ibas en esa moto dentro del túnel?

Él. '¡Desde luego que no me atraparan!'".

Esta fue la revelación que Joaquín "El Chapo" Guzmán le hizo a Mónica Ramírez y que ella define como "de mis pláticas con El Chapo Guzmán, fuera del contexto de confidencialidad". Mónica era la encargada de realizar el perfil criminal de Guzmán Loera y previamente a estos tuits, ya había revelado cómo fue platicar con el narcotraficante durante horas.

"Yo trabajé con un Chapo ya cansado"

En enero del año pasado, Mónica platicó con diversos medios de comunicación, entre ellos Emeequis, a quien platicó haber trabajado con un "Chapo" Guzmán ya derrotado. "Yo trabajé con un Chapo ya cansado, ya con deseos de retirarse del negocio, de disfrutar a sus cuatas, de disfrutar a su esposa, a su mamá, a sus otros hijos, y eso era lo que le motivaba; finalmente, que por más que le dieran 15 años (como le habían prometido los emisarios del Gobierno de Estados Unidos), con las reducciones de condena (sólo) iba a pasar en la cárcel entre ocho y diez años". Al final no sucedió así.

En 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua, por ser el líder del Cártel de Sinaloa, un cargo que incluye 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato. "Esta pena debe servir como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley", refirieron en aquel entonces las autoridades de Estados Unidos.