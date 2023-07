Chocan 4T y oposición por violencia

Morena y la oposición en la Comisión Permanente se confrontaron por el aumento de la violencia en diversas regiones de Guerrero, como Acapulco y Chilpancingo, pues el primero rechazó que en el estado exista ingobernabilidad; sin embargo, la oposición se pronunció por la desaparición de poderes.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, negó que se configure el escenario para que se solicite la desaparición de poderes.

“No hay (ingobernabilidad), por el momento no, hay que estar solamente coadyuvando y deseando que efectivamente se garantice la tranquilidad y se recupere en todas las calles de Guerrero la estabilidad social, que es lo más importante. El Gabinete de Seguridad está haciendo la evaluación correspondiente y coordinándose con el gobierno estatal para iniciar todo este proceso que lleve a recuperar la tranquilidad en el estado”, dijo.

Jorge Triana, diputado federal del PAN, afirmó que en Guerrero no sólo hay ausencia de gobernabilidad, “que se puedan pasear a sus anchas los criminales sin que haya ningún tipo de respuesta de la autoridad. (Ahí) no hay Poder Ejecutivo, no hay Poder Legislativo, no hay Poder Judicial.

“La Constitución es muy clara, faculta al Senado de la República a esta posibilidad. Están puestas las condiciones para que se solicite la desaparición de poderes”, señaló.

Carolina Viggiano, diputada federal del PRI acusó que Morena tiene una alianza con la delincuencia organizada, y que Guerrero y todo el país requieren un gobierno de mano firme, pero también de diálogo.

Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, demandó que la inseguridad que se vive en Guerrero se atienda desde la Federación.