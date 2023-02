Chocan por caso FCH y evento de la Constitución

Senadores de Morena y oposición se enfrentaron por las recientes declaraciones de Édgar Veytia en el juicio de García Luna, donde se vio involucrado el expresidente Felipe Calderón, y lo sucedido durante la ceremonia por el 106 aniversario de la Constitución.

Durante la sesión, el PAN manifestó su desacuerdo por el trato que el Ejecutivo le dio al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Alejandro Armenta.

La senadora del blanquiazul, Xóchitl Gálvez, expuso el desacuerdo de la bancada panista con el trato dado a Armenta en el evento realizado el domingo en el Teatro de la República: “Exigimos que la Presidencia de la República le dé su lugar al Poder Legislativo y al Poder Judicial”.

En el mismo sentido se expresó la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, quien al referirse a los ajustes de último momento que realizaron en la ceremonia por la promulgación de la Carta Magna señaló: “En Morena se roban hasta los lugares del presidium”.

“Venimos a decirle a usted, señor presidente (Alejandro Armenta), que representa a los 128 senadores, no se deje relegar, no se deje quitar el lugar, orillar por un aspirante a dictador que no respeta a sus compañeros de Morena”, declaró.

Al respecto, el senador de MC, Dante Delgado, señaló la actitud “irrespetuosa” del Presidente López Obrador hacia los otros Poderes de la Unión.

Esto es una disputa en que regresen los criminales a gobernar este país o haya una continuidad de la transformación del país

César Cravioto

Senador de Morena

“Los Poderes del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y no son los poderes militares los que pueden flanquearlos, antes de ubicarlo a usted pusieron al secretario de Marina y antes del presidente del Congreso, al de la Defensa, cuando son subordinados”, aseveró.

Ante estos señalamientos, los senadores de Morena retomaron el tema del juicio de Genaro García Luna y el testimonio de Édgar Veytia que involucró al expresidente Felipe Calderón.

El vocero de la bancada del partido guinda, César Cravioto, señaló que por 12 años México estuvo entregado al crimen durante los gobiernos panistas.

Por ello, manifestó: “Esto es una disputa en que regresen los criminales a gobernar este país o haya una continuidad de la transformación del país, porque fueron unos criminales los que gobernaron”.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, cuestionó por qué pese a los reclamos contra la corrupción de la 4T, México sigue viendo los procesos de justicia en otro país.