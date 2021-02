Chocan diputados de Morena por relevo de Tatiana Clouthier; acusan que hay "dedazo"

Este miércoles diputados de Morena se confrontaron luego de que Ignacio Mier Velazco, coordinador de esa bancada sometió a votación la vicecoordinación que dejó vacante Tatiana Clouthier, quien solicitó licencia como legisladora en diciembre pasado para asumir la titularidad de la Secretaría de Economía. Luego de darse un empate en un segundo conteo de sufragios, la votación se canceló tras acusaciones de fraude, “dedazo” e imposición.

En su plenaria, previa a la sesión de este día que se llevó a cabo vía zoom, Mier Velazco convocó fuera de agenda, a votar dicho relevo, por lo que las diputadas Laura Imelda Pérez Segura, del estado de Jalisco; Karla Yuritzi Almazán, del Estado de México y María Guillermina Alvarado Moreno, de Nuevo León.

Previo a la votación, María Guillermina Alvarado pidió la palabra para declinar en favor de la mexiquense Karla Yuritzi Almazán, sin embargo, la brincaron y no pudo participar, para dar paso al sufragio virtual con un tiempo de cinco minutos para cada aspirante que aspira relevar a Clouthier.

Karla Yuritzi Almazán obtuvo 73 votos; Laura Imelda Pérez, 52 y María Guillermina Alvarado, 32; sin embargo, la legisladora pidió nuevamente la palabra para aclarar que quiso intervenir desde un inicio, para declinar en favor de la diputada por el Estado de México, Karla Yuritzi Almazán.

Ante ese pronunciamiento, el coordinador Mier Velazco dijo que eso no era válido y además aclaró que no se había contabilizado su voto, por lo que lo hizo de manera verbal por Karla Yuritzi Almazán, además de que pidió a los legisladores que no habían emitido su sufragio, que lo hicieran luego de contabilizar 172 votos, con una asistencia de más de 190 diputados guindas.

Tras el nuevo recuento, la votación quedó en un empate 63 contra 63 entre Almazán y Laura Imelda Pérez, por lo que varios diputados expresaron de manera abierta su rechazo a ese conteo y argumentaron que quienes no se pronunciaron, era porque lo hacían en abstención. Luego de esto, la reunión se salió de control, ya que comenzaron a darse intervenciones sin ningún orden, con gritos de fraude, ¡dedazo! e ¡imposición! por lo que Mier Velazco decidió finalmente que se cancelaba la votación para llevarse a cabo otra, cuya fecha está por definirse.

ntb