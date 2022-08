"Chocan" en Comisión Permanente por caso Ayotzinapa; oposición acusa al Gobierno federal de lucrar con el tema

Legisladores de la mayoría legislativa y de la oposición se enfrentaron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, con motivo de la nueva versión que presentó el Gobierno federal sobre lo sucedido en Ayotzinapa y la presunta complicidad de las entonces autoridades en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

Antes de que se clausuran de forma anticipada los trabajos de la Comisión Permanente, se dio un acalorado debate en el cual la oposición acusó al Gobierno de lucrar políticamente con este caso.

En tribuna, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, criticó el informe que expuso el subsecretario Alejandro Encinas; afirmó que la revelación del mismo fue una buena demostración de por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental.

El informe del #CasoAyotzinapa no resuelve dónde están los 43 estudiantes, a quienes se les debe buscar en vida. Ni quién ordenó su desaparición para configurar el #CrimendeEstado . No aporta nada de lo que ya sabíamos y sí, en cambio, abona a la impunidad para los responsables. pic.twitter.com/3chAp3GayU

El diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, enfundado como legislador de Morena, de inmediato respondió que al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, e incluso al actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda, deben fincárseles cargos penales por la desaparición de los normalistas.

Considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se haya dejado morir a un soldado, infiltrado, para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del Ejército desde hace mucho y me parece que hasta allá deberá llegarse (…). Yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos; contra el expresidente Peña Nieto. No conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese, procedería también