Ven caravana vulnerable por cifra de menores; exigen cuidar su integridad

Activistas, expertos y legisladores consultados por La Razón difirieron por la presencia de niños y mujeres embarazadas en la caravana migrante, pues mientras unos culparon a las autoridades por esta situación, otros señalan a los líderes del éxodo por poner en riesgo a personas vulnerables, que ya sufren los estragos de las largas caminatas.

El padre y activista Alejandro Solalinde aseguró que la organización Pueblo sin Fronteras pone en riesgo a niños, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas, al crear caravanas migrantes, ya que lo que desean es que haya imágenes de la Guardia Nacional golpeando a personas para justificar su movimiento.

“Efectivamente, es Pueblo sin Fronteras, que está encabezado por Irineo Mujica, y busca hacer caravanas sin importarle que haya niños, mujeres, de la comunidad LGBTI o discapacitados, porque su apuesta es que haya una foto de la Guardia Nacional reprimiendo a personas vulnerables”, explicó.

Aseguró que más de la mitad de la caravana ya decidió regresar a Tapachula, Chiapas, pero “no regresó a lo mismo”, toda vez que el Instituto Nacional de Migración (INM) ahora sí está regularizando a quienes deciden no estar en el éxodo masivo.

“Los trata bien, los regresa bien, les da asistencia, y eso deja al descubierto a los líderes de la caravana”, aseguró.

Además, añadió que Pueblo sin Fronteras y el Centro de Dignificación Humana, que son quienes encabezan la caravana, no pensaron que llegaría a tanto el éxodo, ya que buscaban el “encontronazo” con las autoridades federales, lo que no se ha dado, “ya que se ha dejado que avancen y apenas están viendo que no es fácil salir de Chiapas, porque tienen a muchas personas vulnerables”.

Solalinde dijo que es “inhumano” e injusto que se haga caminar tantos kilómetros a los menores y embarazadas, porque sólo los ponen en riesgo, aparte que no van a lograr su cometido de llegar a la Ciudad de México.

“Ellos son parte de un sistema que busca desestabilizar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque quieren verlo dañado cuando vaya a la ONU, pero en México el liderazgo moral del mandatario sigue subiendo”, agregó.

Ayer, La Razón publicó que mil 200 menores y 78 mujeres embarazadas integran la caravana, que recorrerá más de mil kilómetros desde Chiapas hasta la capital del país.

Por separado, Celia Medrano, excandidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y activista de El Salvador, dijo que es inhumano que los líderes de las caravanas sigan llevando los éxodos a pesar de que los menores y mujeres, ya están afectados en su salud.

“Creo que es no entender la problemática de causas que generan una migración de tal magnitud; es inhumano, tiene que definirse el establecimiento de protocolos para atender a estas personas, y no ver a los menores como migrantes, porque no se visualizan como niños, lo que es una violación a sus derechos humanos”, destacó.

La activista mencionó que las autoridades deben evitar que los niños continúen sufriendo las consecuencias de un éxodo, y garantizar su protección con alimentos, albergue y desarrollo emocional.

Gráfico

Responsabilizan al gobierno

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), culpó de los éxodos es de las autoridades, “pues si no se quiere que haya tantas mujeres embarazadas y niños caminando mil 200 kilómetros, que les den documentación por razones humanitarias para que se puedan subir a autobuses y buscar mejores oportunidades en México”.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, aseguró la caravana “es culpa de la actitud de las autoridades, que son las que no resuelven, ya que los tienen en un estado de limbo permanente, y no les garantizan una estancia digna, ni alimentación”.

Por separado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Rosa María González (PAN), aseguró que más que una caravana migrante, es una de grupos vulnerables, además los menores y mujeres embarazadas no están preparados para caminar más de mil kilómetros.

“Son 15 días de caminata y yo creo que nadie, ni los atletas de alto rendimiento pueden caminar este recorrido bajo las condiciones del clima en que están”, consideró.

La legisladora adelantó que se reunirá con el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), Andrés Ramírez, para analizar la situación y buscar soluciones, porque si bien no pueden alentar las caravanas, sí es necesario protegerlas.

La integrante de la misma Comisión, Olga Leticia Chávez (Morena), dijo que es necesario respetar los derechos humanos de cada integrante de la caravana, además de darle protección y bienvenida a la capital del país, por lo que entre los mismos legisladores “están pasando la charola” para comprar ropa, calzado y alimentos.

“La protección consiste en cubrir sus necesidades básicas de alimento, ropa y salud. Nosotros los estamos esperando acá en la Ciudad de México porque vienen a un clima que es completamente extraño para ellos por el frío y las inclemencias del tiempo, por ello estamos recaudando fondos para cuando lleguen”, destacó.

La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, dijo que la crisis humanitaria se salió de las manos a todos los gobiernos, por ello, los migrantes se ven en la necesidad de huir, “aun cuando se pongan en riesgo a niños, niñas y mujeres embarazadas, por ello es urgente brindar protección a la caravana”.

El dato: Irineo Mujica, director de PSF, aseguró que aunque los menores ya presentan heridas, torceduras e insolación, no pueden detenerse a atenderlos porque el INM les sigue los pasos.

Darán Visas Humanitarias a embarazadas en éxodo

El Instituto Nacional de Migración (INM) anunció que otorgará Tarjetas por Razones Humanitarias (TARH) a las mujeres embarazadas que integran la caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, el pasado 23 de octubre.

En un comunicado, resaltó que algunos migrantes en la caravana han solicitado su regreso voluntario y se habló con albergues para que puedan ser recibidos.

Asimismo, resaltó que desde el inicio del éxodo han brindado atención a los extranjeros por diversas lesiones, como jóvenes que presentaron lesiones como ampollas y llagas en los pies, derivado del esfuerzo de la caminata y al intenso calor de más de 35 grados, y algunos otros fueron atendidos por deshidratación, disnea, insolación, y agotamiento.

Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que desde el sábado anterior, visitadores adjuntos acompañan la caravana con el objetivo de verificar que se respete su integridad, así como hacer gestiones para que autoridades federales y estatales les proporcionen asistencia humanitaria.

Aseguró que a los extranjeros se les ha dado atención psicológica y jurídica respecto a los procesos o trámites legales que han ingresado ante las autoridades mexicanas, además de atención médica.