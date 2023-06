Cierran Sheinbaum y Monreal el 16; Ebrard ya... y AMLO depura gabinete

A pesar de que en un inicio la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no renunciaría a su cargo para contender por la candidatura presidencial de Morena, ayer anunció que solicitará licencia para separarse del puesto de manera definitiva a partir del viernes 16 de este mes, respetando así lo acordado en el Consejo Nacional.

“El día de hoy quiero informar que me separo del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la Nación”, expresó Sheinbaum en conferencia de prensa.

“Entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación y por ello respetaré todo lo que fue aprobado el día de ayer (el domingo) por el Consejo Nacional”, reconoció la mandataria, quien se despedirá con un mitin el jueves 15 en el Monumento a la Revolución.

Agregó: “En su momento planteé que no era necesario renunciar a nuestros cargos para participar en la encuesta, sin embargo, ayer el Consejo Nacional de Morena tomó una decisión”.

Y enfatizó: “Tengo una carrera científica y al mismo tiempo he participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social, ambiental, los derechos de las mujeres desde que tenía 15 años”.

Resaltó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67.5 por ciento de los mexicanos están dispuestos a tener una mujer presidenta.

Acompañada por todos los integrantes de su gabinete, la Jefa de Gobierno hizo un recuento del trabajo que realizó en los casi cinco años de su gobierno: “He tenido el privilegio de servir al pueblo de la Ciudad de México, un pueblo solidario, creativo, trabajador, alegre, que siempre sale adelante frente a cualquier adversidad. En estos casi cinco años he tenido la gran oportunidad de dedicar mi vida en cuerpo y alma a gobernar para todos y para todas, pero en especial para los que menos tienen”, aseguró.

Además, hizo hincapié en que, por rendición de cuentas, el próximo jueves 15 de junio a las 16:00 horas realizará un encuentro ciudadano, donde tendrá la oportunidad de exponer lo realizado en la Ciudad de México.

En la conferencia hubo simpatizantes que no paraban de aplaudir y gritar “¡Presidenta!” mientras que la Jefa de Gobierno adelantó: “En el encuentro ciudadano tendré la oportunidad de exponer lo realizado, en ese marco, expondré algunas de las acciones y logros que hemos tenido”.

Claudia Sheinbaum resaltó que durante su gestión fueron beneficiados cerca de 40 mil universitarios, se fundaron 293 Pilares, siete centros comunitarios para la educación, cultura y deporte, se construyeron dos hospitales, se realizaron 125 mil acciones de vivienda y se invirtieron 45 mil millones de pesos en movilidad.

Durante su intervención, la Jefa de Gobierno garantizó que habrá rendición de cuentas y aseguró que no quedaran proyectos pendientes: “Las y los habitantes se quedan con un equipo de gobierno de primera, como ninguna entidad de la República lo tiene; les garantizo que con ellos y ellas al frente se finalizaran en los próximos meses la nueva Línea 1 del Metro”.

La Jefa de Gobierno añadió que dentro de los proyectos pendientes se incluye el reforzamiento de la Línea 12, el Tren Interurbano México-Toluca, la planta solar en la Central de Abasto y otras obras públicas trascendentes.

Sheinbaum se despidió agradeciendo a los mexicanos y a su equipo: “Gracias a mi equipo que siempre está al pie del cañón con convicción, compromiso y lealtad a un proyecto, gracias sobre todo al pueblo de la Ciudad de México por permitirme servirle, gracias a este pueblo solidario y recíproco como pocos, vamos ahora a un encuentro con la ciudadanía con la convicción de que la Cuarta Transformación tendrá continuidad”, finalizó.

“Ya no regreso a Palacio Nacional hasta el 2024”

Tras presentar su renuncia formal al Presidente de la República como secretario de Relaciones Exteriores (SRE), para así emprender su campaña en busca de la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, Marcelo Ebrard afirmó que no volverá a Palacio Nacional sino hasta octubre del próximo año.

Después de vaciar la oficina que ocupó el último lustro, el aspirante morenista se dirigió hacia la sede del Poder Ejecutivo Federal para entregar al Presidente Andrés Manuel López Obrador una carta y un informe sobre los logros obtenidos en la Cancillería.

“Han sido cinco años maravillosos e inolvidables. Muchas gracias por su apoyo y confianza. Me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor, que es la de defender la Cuarta Transformación y ver su permanencia y consolidación en los años por venir. Seguimos en la misma causa, de modo que no me despido sino sólo le digo hasta pronto, señor Presidente”, se lee en la carta.

Ebrard Casaubon señaló que ambos sostuvieron una “plática de amigos”, en la que recordaron lo que han vivido durante 23 años, se desearon éxito y en la que dijo a López Obrador: “siempre seré yo tu carnal, donde esté”.

El excanciller abandonó el Palacio Nacional con una playera blanca en la que se grabó una imagen caricaturizada de él y la frase: “¡Sonrían, todo va a estar bien!”.

Enseguida, partió hacia una librería cercana a Palacio, en la que ofreció una conferencia, no sin antes decir “Yo aquí ya no regreso hasta octubre del 24”, mientras decenas de sus simpatizantes políticos y ciudadanos que lo aguardaban en las calles le gritaban: “¡Es un honor estar con el mejor!”.

Ante la prensa, el exfuncionario negó que exista un plan B para él en la carrera presidencial, pero que, si fuera el caso, éste consistiría en “invitar a Claudia (Sheinbaum) a Gobernación… Aquí no hay planes B; el plan A es ganar y vencer y a eso es a lo que vamos”, dijo.

Además, celebró que se hayan incluido algunas de sus propuestas en las reglas del proceso interno de designación, como la realización de encuestas o que los gobernadores no manifiesten favoritismos.

No obstante, se expresó en contra de vetar medios, aunque la lista no se ha definido, y que se hayan evitado los debates, pues dijo que “tenemos que ir sin temor alguno a defender lo que creemos a donde sea, porque vamos a presidir el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación y si tu no quieres debatir con alguien que piensa diferente a ti, ¿cómo vas a defender a la 4T?, ¿qué es lo que aportas”, cuestionó.

Dijo que los anuncios respecto a su campaña, incluyendo las casas encuestadoras que propondrán y el financiamiento al que recurrirán, será anunciado luego de que los aspirantes reciban la hoja de registro y convocatoria.

Afirmó que el proceso que se llevará a cabo ahora está “mejor logrado” que lo hecho en el 2012, cuando el ganador de la encuesta fue el actual Presidente de la República, y celebró que se descartara a las encuestadoras que mostraron estimaciones alejadas de los resultados electorales de este 4 de junio.

El excanciller destacó, entre sus cualidades frente a los demás contendientes, su cercanía con otros presidentes y líderes de organizaciones y empresas mundiales, porque, dijo, “sí cuenta que te contesten el teléfono”.

Y en el Senado, arranca Monreal su “mudanza”

El senador Ricardo Monreal confirmó que solicitará licencia para que se haga válida a partir del próximo viernes y dijo que el primer recorrido que realizará tras inscribirse será el sábado en cuatro santuarios y arrancará formalmente su promoción el próximo lunes por la tarde.

Luego de que comenzó la mudanza de sus oficinas del Senado, subrayó que va en serio su participación en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura presidencial, por lo que no declinará.

“Voy en serio, de parte mía no habrá declinación, éste es el único plan que tengo, el plan A y voy a llegar hasta el final”, declaró.

Explicó que el trámite de la solicitud de licencia lo realizará desde este martes, para que se haga válida a partir del viernes, por lo que también hasta el último día de la semana renunciará a la coordinación del grupo parlamentario de Morena y a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Nunca había soñado estar entre los cuatro compañeros de Morena que pueden suceder al Presidente de la República, es un sueño y es un honor el que mis compañeros de Morena estén pensando en que puedo suceder al Presidente, estoy preparado para eso, tengo capacidad, ecuanimidad y talento para conducir al país, pero será la gente la que decida en la encuesta”, expresó.

El político zacatecano dijo que este lunes, además de la mudanza, lo dedicó a preparar la agenda de sus recorridos, pero adelantó que, en principio, el sábado hará una visita a diversas iglesias.

Dijo que, para el lunes, con el arranque formal de sus encuentros con simpatizantes, estará en un jardín cercano al Senado.

En método de 4T ven riesgos a ley de gastos



En el proceso que arrancó Morena para elegir a su candidato presidencial, el partido no ha dado a conocer el método de financiación para los aspirantes.

El excanciller Marcelo Ebrard dijo, durante una entrevista para Radio Fórmula, que Morena debería definir el financiamiento y que éste emane en partes iguales del presupuesto del partido para garantizar “piso parejo”, aunque si se llegara a necesitar más dinero, se podría pedir el dinero a simpatizantes.

Mientras tanto, Ricardo Monreal adelantó que, para posicionarse, utilizará recursos propios, pues dijo que lo importante es no recurrir a los fondos públicos y, por lo tanto, su partido tampoco brindará recursos a los aspirantes. Agregó que corresponderá al propio instituto político realizar el proceso de fiscalización.

Expertos consultados por La Razón detallan que aunque en el fondo se avizora una violación a las leyes electorales en materia de gastos, Morena podría evadir la vigilancia de las autoridades, y atentar contra la libertad y democracia con la ejecución del proceso interno.

Así lo consideraron exconsejeros electorales y politólogos, luego de que Morena dio a conocer las reglas del juego para sus aspirantes presidenciales, ya que, aunque se nota la forma de una precampaña, lo denominó un proceso propio para nombrar no a un candidato, sino a un “defensor de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.

El exconsejero presidente del extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, explicó que al no definirse como una precampaña, como se enuncia en las leyes con las que se rigen las autoridades electorales, los gastos que deriven de las acciones que cada corcholata realizará para ganar la contienda interna no serán objeto de fiscalización.

“Habrá que ver cómo reacciona el INE y el Tribunal Electoral ante las impugnaciones. La propia ley electoral dice que, si alguien viola estas disposiciones, incluso se le podría negar el registro como candidato a la Presidencia, lo dice la ley”, dijo en entrevista.

El exconsejero electoral Javier Santiago Castillo coincidió en que Morena encontró una forma de evadir la ley, al no definir su proceso como una precampaña y porque en cierta forma no hace un llamado al voto y se les pidió a sus aspirantes evitar las concentraciones masivas y el gasto elevado de recursos.

Respecto al veto a medios de comunicación que el Consejo Nacional de Morena definió como “reaccionarios y conservadores”, el politólogo José Alberto Aguilar Iñárritu dijo que se pone un freno a la opinión de los participantes y que impacta en el rol de los medios en la política mexicana, donde “la exclusión no es una vía a la libertad, ni a la democracia”.

El experto en política Carlos Castañón expuso que cada medio aporta un segmento de población que comulga incluso con las líneas editoriales de cada medio, por lo que restringir la participación de éstos es un “atropello a la libre expresión, tanto de quienes aspiren como de los medios de comunicación”.

Hasta hoy, las reglas del gasto y veto a medios no han quedado claras para los propios aspirantes, quienes aguardan a la convocatoria oficial.

AMLO apura a gabinete a definir más cambios

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este martes reunirá a todos los miembros de su gabinete para que le aclaren si buscarán candidaturas, porque ya no hará cambios hacia el cierre de su gobierno.

“La reunión de mañana es para decirles ‘a ver, quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato’, porque eso también es legítimo.

“Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios, y aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidato al Congreso, gubernaturas o lo que se tenga que elegir”, expuso.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional dijo que es obvio que tendrá que hacer ajustes por las dos secretarías en las que sus titulares buscarán la candidatura presidencial de Morena, como Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, pero también quiere conocer quiénes más adelante van a querer ocupar otros cargos, como gubernaturas.

“Aquí sí, ya el caso de Gobernación y de Relaciones (Exteriores) pues tenemos que resolver ya, que son dos secretarías muy importantes, lo más pronto posible.

“Pero puede ser que, más adelante, vienen otros que quieran participar para gobernadores, gobernadoras y ya cuando menos saber. O sea, ‘yo voy a estar hasta agosto’, ‘yo voy a estar hasta octubre’, que yo ya vaya también pensando en los relevos, porque tenemos que terminar”, apuntó.

El titular del Ejecutivo federal dijo que buscará que su gabinete siga conformado de manera equilibrada.

Apuntó que, durante el encuentro con su gabinete, que, dijo, será entre las 11:00 o 12:00 horas de este martes, también tiene programado “agradecerles por lo que están haciendo”.

AMLO alista relevos de Ebrard y Adán Augusto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya tiene listos los nombres de quienes reemplazarán en sus cargos al frente de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación a Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López, respectivamente, que contenderán por la candidatura presidencial de Morena.

Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que esta misma semana prevé dar a conocer a quien ocupará la Cancillería, luego de que ayer presentó su renuncia Ebrard Casaubon.

Aunque aclaró que no quería opinar directamente sobre el proceso interno de Morena, porque en el acuerdo interno que alcanzaron los miembros de ese partido el domingo se acordó que el Presidente de la República no intervendría, comentó que ya tiene listos los relevos de los funcionarios de su gobierno que participarán en esta contienda.

El secretario de Gobernación rechazó hacer declaraciones, tras la realización del Consejo Nacional del guinda, sobre cuándo presentará su renuncia o la agenda que tiene contemplada para esta semana para inscribirse al proceso interno del partido guinda; no obstante, el mandatario federal dijo que esta semana seguramente López Hernández también hará el trámite respectivo.

“Sí (ya tengo los nombres), cuando ya se presenten formalmente las renuncias. Se ha anunciado que hoy es la de Relaciones Exteriores, y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard.

“Y también esta semana, seguramente, va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los dos, muy buenos servidores públicos que ahora van a participar. Y seguramente la Jefa de Gobierno va a hacer lo propio; el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal”, indicó.

López Obrador recordó que está el caso del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, a quien señaló que primero le tiene que dar permiso su partido: “Sí, si lo apoya su partido para participar, pues va a pedir licencia”, mencionó.

Con la salida de Marcelo Ebrard de Relaciones Exteriores para buscar la candidatura presidencial, la dependencia tiene tres perfiles en la fila como posibles sustitutos.

El nombramiento corresponde exclusivamente al Presidente de la República; sin embargo, hasta que él no designe a alguien, será la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, quien asumirá la posición como encargada de despacho, según lo que declaró el propio Marcelo Ebrard.

Uno de los nombres más mencionados dentro de Morena para fijarse como el próximo secretario es Juan Ramón de la Fuente, dadas las relaciones con las que ya cuenta gracias a su puesto actual como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Recientemente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó que Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, sería otro personaje adecuado para ser el nuevo titular de la dependencia.