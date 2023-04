AMLO afirma que Financiera Rural desaparece para evitar corrupción

El Estado mexicano prepara el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Finrural) porque busca "cerrar el paso a las tentaciones" de entregar recursos sólo a organizaciones afines a un partido político o empresarios influyentes , dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, lo que sucedía antes, desde Banrural que era ‘vandidal’ y el caso de la Financiera ya estaba dañada desde que llegamos porque daban crédito a organizaciones vinculadas a partidos, y queremos cerrar la puerta a esas tentaciones" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

El Presidente López Obrador envió el pasado miércoles una iniciativa a la Cámara de Diputados en la que propone la disolución de Finrural, bajo el argumento de que su morosidad había aumentado 22 por ciento y se había vuelto incobrable porque los financiamientos se entregaban sin garantía.

"En sus 21 años de existencia, la FND otorgó créditos a una cantidad reducida de productores forestales, agrícolas y pesqueros, fundamentalmente a través de intermediarios financieros y bajo un diseño que ignoró mecanismos de cobro eficaces" Iniciativa disolución Finrural

Campesinos no quedarán desprotegidos, asegura AMLO

Bajo este argumento, el Presidente insistió en que los campesinos no quedarán desprotegidos con la desaparición de esta institución, pues ahora reciben los apoyos de manera directa, aunque reconoció que también deberán conseguir préstamos para iniciar la siembra y la cosecha.

"Se establecieron precios de garantía, y con eso se le ayuda, porque si va a vender a buen precio el maíz que se siembra, ahora vamos a comprar un millón de toneladas en Sonora, si se tiene buen precio, el productor consigue recursos, si tiene familiares en Estados Unidos, nuestros paisanos ayudan para pagar la maquila, la renta del tractor, consigue la semilla, consigue el fertilizante, si hay precio invierte, porque si ve compensado su esfuerzo" Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República

Financiera para el Bienestar será la encargada de dar créditos

Por otra parte, el Presidente López Obrador explicó que todo lo que tiene que ver con créditos lo va a manejar la Financiera para el Bienestar al reiterar que ya no es necesario mantener a Finrural "porque no queremos intermediación y no queremos influyentismo y corrupción y carteras vencidas y rescates".

Y añadió que "los apoyos al campo no sólo van a seguir, sino que son más que antes, para que quede claro".

