Ciudadanía ve impacto positivo ante la posible llegada de una Presidenta

Al abrirse la posibilidad de que, por primera vez, México pudiera tener presidenta de la República, tras perfilarse dos mujeres en la batalla principal de los bloques políticos dominantes, personas de distintos ámbitos ven, en general, una luz de esperanza con un gobierno distinto, más preocupado por la defensa de la lucha femenina y con más espacios para ellas.

Consultados por La Razón, mujeres y hombres que se desempeñan en diversos campos de la vida cotidiana coinciden en que el país llega a este punto gracias a las tendencias y a las luchas históricas que han dado, sobre todo, las mujeres.

Estudiantes, abogadas y abogados, juristas, artistas, científicas y científicos, sociólogas y sociólogos, maestras y maestros, así como médicas y médicos, opinan que la percepción, tanto de hombres como de mujeres, puede dar lugar a un cambio en la mentalidad para que el país alcance un desarrollo distinto, con impacto positivo en el ánimo de la sociedad.

“Creo que fue la lucha que desde hace muchos años tuvieron las mujeres y que hoy se puede ver reflejada en que una mujer puede llegar a ser presidenta del país. Ahora las candidatas recogen los frutos que desde hace años comenzaron otras mujeres”, aseguró Ana Montaño, maestra de primaria en el Estado de México.

Sostuvo que es difícil que cambie la percepción de los hombres si llegara una mujer a la Presidencia, pues señaló que no ve algún cambio sustancial en la política, sino tal vez un discurso o acciones más fuertes a favor del género femenino.

Para Rodrigo Aragón Cuahonte, maestro de Comunicación de la FES Acatlán, una mujer en la Presidencia sí puede cambiar la percepción ciudadana, ya que el mismo hartazgo y su lucha por años propició que ahora ellas tengan la posibilidad de acceder al poder.

“Hubo muchos presidentes y no se generaron grandes cambios, luego comenzó la lucha de mujeres por su visibilidad y fue aumentando al paso de los años hasta la pandemia, que lo detuvo por algunos instantes, pero nunca cedieron”, explicó el docente y añadió que una mujer puede sentar las bases, pues tienen otra visión.

Con desempeño en otro campo de acción, Diana Cristal González Obregón, abogada, redactora y analista del Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo que la lucha de las mujeres sirve como espejo para que otras sigan en el camino y se sientan inspiradas o como un ejemplo a seguir para abrir brecha.

“Existen mayores oportunidades para todas las mujeres y creo que es formidable que exista una competencia en donde haya candidatas, porque eso abre brechas desde muchos puntos de vista. Creo que habrá un gran reflejo de equidad, justicia y de romper estereotipos a favor del género femenino”, explicó.

Para Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados, la presencia de una mujer en altos cargos puede sentar las bases de un cambio radical en la historia de México, pues nivelaría al país sobre las grandes naciones en política igualitaria.

Cinthya está a poco de graduarse como diseñadora gráfica, por lo que espera que en el probable caso de que una mujer sea presidenta, su prioridad sea dar una salida verdadera a los problemas que todas enfrentan; sin embargo, manifestó poca esperanza: “Pues sí, ya tenemos más participación política, más empleos, y no es lo mismo que vivieron nuestras mamás y abuelas, pero no lo es todo. Seguimos siendo acosadas o se duda de nosotras y los obstáculos permanecen ahí y el patriarcado sigue tomando las decisiones”.

Simpatizantes de Claudia Sheinbaum, en una asamblea informativa de la aspirante en Texcoco (izq), en agosto pasado; seguidores de Xóchitl Gálvez, en una marcha para mostrar su apoyo a la abanderada del Frente, en Morelos (der.), el domingo pasado.

Gael va en primer semestre de Derecho y dice sentirse entusiasmado de que una mujer pueda llegar al poder presidencial, pues aseguró que “hace falta un cambio y ver si las mujeres gobiernan diferente a los hombres. Siento que todo el tiempo los hombres están pensando con el estómago, como dicen, y pues chance y ellas son más calmadas y toman decisiones más prudentes”, indicó.

Elizabeth Zamora ofrece consultas médicas generales a los habitantes de su colonia. Para ella, una mujer presidenta puede ser motivante para otras que, aunque podrían no aspirar al mismo cargo, sepan que no están predestinadas a no ejercer algún puesto relevante.

Aunque dijo que la interpretación sobre el resultado electoral del 2024 dependerá mucho de quién resulte ganadora, afirmó que el hecho de que sea una mujer significa que el país sí está cambiando.

Por su parte, Arturo Romero, licenciado en Física por la UNAM, consideró que en cuanto a las ciencias, “las mujeres han ocupado cada vez más cargos en esa área, que antes sólo estaba dada para hombres; entonces, ¿por qué no tener una mujer presidenta? Creo que sería un impacto positivo no sólo para ciertos sectores, sino incluso para las infancias, que recibirían el mensaje de que pueden lograr grandes cargos”, refirió.

En el mismo sentido, la bióloga marina Aidé Moncada, de la Universidad Veracruzana, expresó que “es muy importante el proceso que se vive en México, pero más importante es que las candidatas no sólo usen un disfraz de feminismo, sino que entiendan en cuántas áreas hemos estado abandonadas las mujeres, por años”.

Finalmente, la cantante y actriz Regina Orozco dijo que México sí está listo para una mujer presidenta y que ya hay quien destaca por su liderazgo: “Qué mejor que con una mujer que nos represente”.