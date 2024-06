Claudia Sheinbaum afirma que Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez ya reconocieron que ella ganó la elección del 2 de junio

Claudia Sheinbaum, quien aventaja en el Conteo Rápido del INE en la elección presidencial, aseguró que ya recibió las llamadas de sus oponentes Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, donde le reconocieron su triunfo.

“Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también Jorge Álvarez Máynez, reconozco su participación”, dijo la exjefa de Gobierno.

#Elecciones2024MX | En su primer mensaje como virtual ganadora a la Presidencia, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), agradece a los mexicanos por los votos que la llevaron al triunfo.

Agradece a Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, con quienes habló minutos atrás para reconocer… pic.twitter.com/r8o6VhT8U8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2024

“La diferencia es de más de 30 puntos; es importante que, aún considerado el rango más bajo, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy seguro en el Senado", sostuvo.

“Quiero agradecer a los millones de mexicanos para avanzar en la 4T”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México.

Mencionó que es la primera mujer Presidenta de México en toda su historia.

"Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México", expresó.

Destacó el apoyo de los ciudadanos, en especial el de las mujeres.

"Y como lo he dicho desde el inicio, no he llegado, llegamos todas", señaló Sheinbaum Pardo.

Felicitó a los mexicanos por demostrar que es un país democrático.

