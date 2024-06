Con Claudia Sheinbaum no habrá viraje en la política de la 4T, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que no habrá un viraje en la política de la Cuarta Transformación con la llegada de Claudia Sheinbaum, por lo que se dará preferencia a la gente humilde y los humillados, y no a una minoría clasista, racista e individualista.

MÁS INFORMACIÓN Reforma judicial: Claudia ofrece garantía sobre Estado de derecho

AMLO aseguró que en México hay gente con buen nivel académico, pero muy ignorante, y ejemplificó el caso de un joven que despidió a su trabajadora del hogar por haber votado por el partido Morena y sus candidatos como Claudia Sheinbaum para la Presidencia.

“La continuidad con cambio va a ayudar mucho al país y desde luego a la gente, porque no hay un viraje, no van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora porque no es solo ese joven, son millones y los responsables de ese proceder son los de arriba, conservadores muy corruptos.

“Afortunadamente el pueblo de México dijo no a eso y ya no van a gobernar esos, va a seguir la transformación y quien va a gobernar tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los humillados, olvidados, eso es muy importante porque si no iba a ser un retroceso”, aseguró AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal destacó que Sheinbaum planteó en campaña que las mujeres tengan pensión de 60 a 64 años, lo cual sea elevado a rango constitucional y entre en vigor este programa a principios del año próximo.

AMLO indicó que se realizarán cambios a la pensión universal de los adultos mayores para que puedan recibirla no desde los 68 años sino de 65 años. “Entonces se va a modificar para que sea 65 y se va a agregar lo que propuso Claudia con las mujeres”, explicó.

Becas de manera universal

AMLO recordó que la presidenta virtual electa también ofreció convertir en universal todas las becas de nivel básico.

Eso nosotros no lo pudimos hacer, nosotros tenemos como 5 millones de becas para nivel básico y 5 millones de becas de nivel medio superior, lo que es la prepa, ahí si es universal, pero no en el nivel básico. Y Claudia quiere que todos los que estudien en el nivel básico, tengan sus becas AMLO

AMLO efirió que su gobierno tiene alrededor de 600 mil jóvenes que están recibiendo becas de nivel superior, de licenciatura, es decir 2700 pesos mensuales, además de que el sistema de becas para posgrado se ha ido ampliando.

“Vamos a que sigamos apoyando a todos porque eso es lo más humano, eso es lo más cristiano, incluso tiene que ver con todas las religiones, el amor al prójimo”, puntualizó AMLO.

