CNDH incurrió en anomalía por casi medio mdp para lugares de estacionamiento

La Auditoría Superior de la Federación señaló a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por un posible daño al erario de casi medio millón de pesos, a causa del pago de lugares de estacionamiento que no fueron utilizados.

En la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2023, el órgano fiscalizador indicó que la CNDH tiene un monto por aclarar de 456 mil 19 pesos.

Para 2023, este órgano autónomo acordó un contrato de adjudicación directa para el resguardo de vehículos propiedad de la Comisión y de sus empleados que laboran en el edificio Héctor Fix Zamudio, lo que implicó el pago por 101 lugares de estacionamiento, de los cuales únicamente se utilizaron 65.

La ASF apuntó que la Comisión, a cargo de Rosario Piedra Ibarra, no no proporcionó la justificación o los criterios en los que se basó para establecer la necesidad de arrendar los 101 lugares, lo cual se tradujo en un gasto de 631.4 mil pesos por los espacios no utilizados.

La ASF presentó ante la @Mx_Diputados 678 Informes de Auditoría de la Fiscalización Superior de la #CuentaPública23, consulta toda la información por grupo funcional:



🔗 https://t.co/G65nZ9Xx8U pic.twitter.com/EZmio86EIS — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 30, 2024

leer más Centro Prodh se opone a reelección de Rosario Piedra en CNDH

Aunque la CNDH explicó que eso se hizo porque su sede es estrecha para maniobrar y es un punto altamente concurrido, y que los espacios eran ocupado de manera intermitente por sus visitantes, la anomalía se mantuvo.

“Se considera que los argumentos manifestados por la CNDH no justifican ni aclaran el hecho de haber contratado un número mayor de lugares de estacionamiento a los que realmente se requería y por los que se pagaron 456.0 miles de pesos, por lo que la observación persiste”, señaló la ASF.

Pero esa no fue la única irregularidad financiera que cometió este órgano, ya que se adquirieron vales de despensa por un millón 625 mil pesos para el otorgamiento de la prestación “Día de Reyes”, de los cuales únicamente se utilizaron 392 mil pesos y el millón 232 mil restante fue ocupado para pagar prestaciones de este año, 2024.

Aunado a esto, se pagaron 45 y 53 licencias de software Microsoft en los meses de noviembre y diciembre de 2023 que tampoco se utilizaron.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT