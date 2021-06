Colosio se deslinda de MC; "nos permitió contender, pero no le debo", dice

Este miércoles, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal electo de Monterrey, Nuevo León, aseguró que la contienda se ganó con Movimiento Ciudadano, pero ahora se deslinda del partido porque ya no es candidato.

“Nosotros competimos y ganamos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, pero ya no estamos en elecciones”, señaló en entrevista televisiva.

El hijo del excandidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sostuvo que aunque Movimiento Ciudadano le permitió contender y no le debe nada porque tras ganar “yo asumo la responsabilidad de presidente municipal para toda la gente de Monterrey”, sin simpatías partidistas.

“Movimiento Ciudadano es la plataforma que nos permitió contender, pero yo no le debo a Movimiento Ciudadano, al contrario, yo me deslindo respetuosamente o pinto mi raya del partido, porque ya no soy candidato.

lee más Sujetos armados asesinan al alcalde de Zapotlán en su casa

“En este momento yo asumo la responsabilidad de presidente municipal para toda la gente de Monterrey, independientemente de las simpatías partidistas”, aseguró Luis Donaldo Colosio.

En tanto, insistió que su desapego del partido político se debe a que ya no está compitiendo por la presidencia municipal de Monterrey, y además, no es trabajador del partido.

“Entonces hay que hacerlo siempre con esa madurez y sobre todo con esa claridad de que ya no estamos compitiendo y no trabajamos para el partido”, apuntó.