Cae exjefa de asesores de García Luna; la acusan de desviar 5 mil mdp

María Vanesa “N”, identificada como presunta apoderada legal de la empresa Nuvav, Inc., fue detenida por autoridades federales por su posible participación en el desvío de más de cinco mil millones de pesos, recursos que estaban destinados al Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa fue utilizada por el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna para el manejo ilícito de recursos públicos. La detenida se desempeñaba como asesora del exfuncionario durante el sexenio de Felipe Calderón y es acusada por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

El Dato: García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, pasará casi 40 años en la cárcel en EU, luego de ser hallado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

“La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María Vanesa ‘N’, por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”, dio a conocer la institución a través de un comunicado.

Según la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa “N” ocupaba el rol de apoderada legal de Nuvav, Inc. Como parte de esta investigación, se giraron órdenes de aprehensión contra al menos 60 personas, mientras que la carpeta correspondiente se integró desde hace seis años, lo que ya ha derivado en la detención e imputación de varios familiares de García Luna.

“Dicha persona posiblemente tuvo participación como apoderada legal de una empresa que habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal”, detalló la fiscalía.

30 contratos beneficiaron a empresas por 726 millones 777 mil 353 dólares

Además, informó que la detención se llevó a cabo en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, mediante un operativo coordinado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo del Gabinete de Seguridad federal, en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia.

Tras su captura, la señalada fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público federal solicitará la audiencia inicial para formular imputación.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que fueron al menos 30 contratos los que posiblemente beneficiaron bajo este esquema, por un monto de 726 millones 777 mil 353 dólares.

Entre las empresas que tuvieron algún beneficio bajo este esquema se encuentran Nuvav, Inc.; Nuvav Technologies, Inc.; Nice Systems, Ltd., y Glac Security Consulting Technologies Inc.

De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la ahora detenida fue colaboradora de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012. Sin embargo, el 7 de octubre de 2019 fue nombrada apoderada de la empresa, desde donde obtuvo facultades financieras y bancarias para contratar y cerrar cuentas corrientes, de depósito, crédito en México.