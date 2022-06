Comentarios de Felipe Calderón no hacen mella, sostiene López Obrador

Los comentarios del expresidente Felipe Calderón no me hacen mella, porque defiende una estrategia fallida, respondió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante las publicaciones en redes sociales del exmandatario.

“No hacen mella porque es muy irracional lo que plantean , además, están defendiendo una estrategia fracasada, qué es lo que quieren que usemos toda la fuerza del estado que no nos tiemble la mano y que se aplique la ley del talión “ojo por ojo y diente por diente” eso es la esencia del pensamiento conservador en esta materia, eso es lo que llevó a calderón a declarar la guerra a lo que aquí hemos visto”, afirmó.

Esa guerra, explicó el mandatario, provocó que hubiera colusión de las autoridades con los criminales , quienes establecieron relaciones comerciales ilegales.

“Muchos candidatos a presidentes municipales incluso gobernadores se apoyaban en los grupos criminales, que no se empezó recibiendo dinero para que cuando se ganara en el ayuntamiento se le entregara la secretaría de seguridad pública y por eso muchas policías están al servicio de estos grupos y luego la secretaría de seguridad pública y la secretaría de obras y luego completo el ayuntamiento”, abundó.

Incluso narró que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira recibió instrucciones del entonces Presidente, Felipe Calderón para que “arreglara” a unos presuntos delincuentes, “me diste miedo Felipe”, habría respondido Moreira ante la petición, de acuerdo con López Obrador.

“Esto es parte de un pensamiento autoritario muy fascista, entonces, que se puede esperar de quienes se embarcaron en esa estrategia fallida, pues que la defiendan con todo, pero nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia que es opuesta a eso”, aseguró.

Detalló que en su concepción ningún criminal nació así, sino que fue empujado por las circunstancias que le tocaron vivir.

“Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales y nosotros sí creemos en la readaptación y no pensamos que la gente no tenga más destino que ser eliminada. Sí hay casos así de extremismo en violencia es porque hay trastornos que originan la droga y otros elementos, pero el ser humano es bueno por naturaleza, nace bueno son las circunstancias”, insistió.

FBPT