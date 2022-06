Arremete Felipe Calderón contra Gobierno por estrategia de seguridad

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa arremetió en contra de el gobierno federal al criticar su estrategia de seguridad, así como la falta de enfrentamiento a los grupos criminales.

A través de sus redes señaló que se ha dejado a las personas a su suerte por no enfrentar a los criminales en las comunidades, aparte que los delincuentes saben que si delinquen no recibirán castigo, sino un abrazo, en referencia a la política de abrazos y no balazos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El no enfrentar a la delincuencia implica dejar a las comunidades abandonadas a su suerte, en manos de los criminales, sin la fuerza del Estado que las proteja. En ese contexto se da el homicidio de los Jesuitas. Quien delinque sabe que le espera el abrazo y no el castigo”, destacó.

En este tenor, recordó el homicidio de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, luego de que un grupo armado entró a una iglesia y los ultimó, luego de proteger a un guía de turistas que solicitó resguardo en el templo, lo que generó la condena de organismos internacionales, nacionales y partidos políticos.

