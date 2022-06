"No, no somos iguales, bendito sea Dios", responde Felipe Calderón a AMLO

El exmandatario federal, Felipe Calderón, afirmó que su gobierno combatió frontalmente la delincuencia para proteger a las familias mexicanas, y afirmó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y él "no son iguales".

"En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios .", escribió en su cuenta de Twitter.

El tuit de Calderón Hinojosa fue una respuesta directa a las declaraciones que realizó el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa matutina de este miércoles, donde insinuó que el expresidente tuvo nexos con el narcotráfico.

"Entonces esa es la respuesta: ¿cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón , aunque no les guste", declaró AMLO, luego de que negó las acusaciones en su contra acerca de que entregó parte del territorio nacional a grupos delictivos.

El pasado 28 de mayo, López Obrador realizó declaraciones similares cuando señaló que el crimen organizado no tiene control sobre el territorio mexicano:

No, no, no, eso lo piensan los conservadores. Yo no soy Felipe Calderón, para que quede claro