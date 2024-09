Morena espera que 'con el tiempo' inconformes vean que reforma judicial es 'lo mejor'

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo esperar que con el tiempo, aquellos que ahora están inconformes con la reforma al Poder Judicial se den cuenta de que es “lo mejor”.

En un video compartido por redes sociales, señaló que las decisiones tomadas en los últimos años forman parte del cambio de régimen con el que la Cuarta Transformación se comprometió al llegar al poder.

“Después de varias décadas de lucha política y social, logramos en 2018 triunfar en la Presidencia y colocar al frente del titular del Poder Ejecutivo al licenciado Andrés Manuel LópezObrador, ofrecimos un cambio de régimen y eso es lo que se está haciendo ahora”, dijo.

En un recuento, mencionó que a lo largo del sexenio, el mandatario planteó varias iniciativas que fueron rechazadas porque Morena no contaba con la mayoría calificada o que fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que nuevamente acusó de invadir facultades y fue este el motivo por el que se presentó el Plan C de las reformas que ahora se discuten.

“Son normales las reacciones, las dudas, el escepticismo e incluso la inconformidad de un sector de la población con esta reforma. Siempre que sucede esto, en cualquier sociedad en el mundo genera este tipo de reacciones porque no todos están de acuerdo con estos procesos de profundización de la vida democrática de un país”, declaró.

En 2018 triunfó nuestro movimiento. Ofrecimos cambiar el régimen y estamos cumpliendo. Con el Plan C, avanzan las reformas que México necesita. Las reacciones son normales, nuestra democracia está viva. Aquí, el decálogo para entender la reforma judicial. https://t.co/Wvze3sFgx7 pic.twitter.com/KGgWCTgezv — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 5, 2024

Aseguró que como bancada no actuarán como los partidos en el gobierno del pasado.

“Con el tiempo se dan cuenta de que era lo mejor, por eso confiamos en eso. Ahora les he pedido a los diputados que no se introduzcan, que no pasen a la Cámara de Diputados que sigue tomada… Que no provoquemos nada, que dejemos que la manifestación de ideas y que este proceso de protesta se lleve a cabo y se respete”, sostuvo.

Asimismo, ofreció disculpas a quienes habitan alrededor de la Cámara de Diputados y del Centro de la capital, así como dueños de negocios que se han visto perjudicados por los cierres.

