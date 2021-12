Si conceden residencia permanente a migrantes, termina caravana: Irineo Mujica

En caso de que las autoridades federales concedan residencia permanente a los integrantes de la caravana migrante que se encuentran en la Casa del Peregrino de la Ciudad de México, se termina el éxodo y ya no siguen rumbo al norte del país, aseguró Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras.

En entrevista con La Razón comentó que el diálogo es la única opción para que se termine la caravana y comience el proceso de regularización. "Definitivamente si nos dan la residencia se deshace la caravana y que cada quien ya se mueva por sus propios medios", dijo.

El activista detalló que las autoridades federales no se han pronunciado o acercado para tener un encuentro, a pesar de que lo han pedido.

"Hasta el momento no ha habido diálogo con autoridades federales, no nos han avisado nada. Nosotros ya les sugerimos que se acerquen para hablar con ellos, pero no hemos tenido respuesta".