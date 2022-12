Lorenzo Córdova confía en que Reforma Electoral no sea un momento de ruptura

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que ante la discusión de la Reforma Electoral confía en que no sea un momento de ruptura, sino de consolidar el arreglo político que permitió que México dejara de ser un régimen autoritario.

Al participar en el seminario “Una reforma electoral para todxs”, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reiteró que en este momento no es necesaria una Reforma Electoral, porque con la actual legislación se podrían organizar las elecciones de 2024, aunque reconoció que siempre es pertinente afinar las “reglas del juego de acceso al poder”.

Expuso que en un momento trascendental para el país por el debate sobre la legislación electoral se debe cuidar que no se llegue a un punto de ruptura.

El presidente del Consejo General del INE señaló que es muy preocupante que en este contexto se pretenda instalar en el discurso público la lógica de la amenaza o la violencia.

Malas reglas pueden acabar propiciando decisiones que no son las mejores, modifiquemos las reglas para bien, pero no amenacemos con que la aplicación de las reglas, que son producto del acuerdo político, no de la autoridad electoral, pueden propiciar violencia, porque tratar de instalar el discurso de la amenaza de la violencia en la discusión pública, y más aún cuando viene desde el poder, me parece que es absolutamente peligroso, por no decir, incluso, delicado