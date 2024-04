Confirma AMLO comunicación y comidas con EPN; 'le agradezco que no se metió en elección de 2018', dice

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó haber mantenido comunicación en varias ocasiones con su antecesor, Enrique Peña Nieto, e incluso lo invitó a comer a su casa, después de la elección de 2018 cuando ganó la Presidencia de la República, por lo cual “le tengo que agradecer que no se metió en la elección”.

AMLO declaró lo anterior después de que Peña Nieto rompió el silencio que mantuvo durante los últimos cinco años en una entrevista con el periodista Mario Maldonado, donde aclaró que las conversaciones con el expriista se dieron a raíz del triunfo en los comicios de 2018.

“Yo no hablé con él hasta después de la elección, ya que fui presidente electo. Hablamos creo que dos o tres ocasiones, personalmente estuve aquí en dos ocasiones. Luego lo invité a la casa y comimos tres veces. Y por teléfono en ese entonces como dos o tres veces porque estábamos viendo lo del tratado y lo de la transición, eso es básicamente”, reconoció AMLO.

El periodista Maldonado en su libro “Confesiones desde el exilio: EPN. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI”, relató que el exmandatario le dio detalles sobre su relación con López Obrador, inclusive de una llamada que sostuvieron vía WhatsApp, el 15 de septiembre de 2023, con duración de dos minutos.

Según lo expresado por el comunicador, la llamada se realizó cuando el tabasqueño estaba en la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, mediante una persona cercana a Peña y a Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía del Presidente.

AMLO no desmintió esta conversación con Enrique Peña, sin embargo, indicó que en su libro ¡Gracias! describe cómo fueron los encuentros entre ambos.

“Qué le agradezco al presidente Peña, que a diferencia de Fox y Calderón que supuestamente significaban el cambio, él no se prestó para que se agruparan con un solo candidato. De toda maneras hubiésemos ganado, pero no iba a ser tan fácil, no era lo mismo.

“En ese entonces nosotros no teníamos ningún gobierno, habíamos obtenido en la elección intermedia 8 por ciento de la votación, fue a pulso, puro pueblo. Por qué estamos aquí, por el pueblo, pero de todas formas íbamos a ganar, pero unidos todos. Yo siempre digo fórmense, uno por uno, no sean montoneros”, afirmó AMLO.

Admitió que quizá Morena no hubiese ganado la mayoría en el Congreso, lo cual es importante tener porque es la Cámara de Diputados la que aprueba el presupuesto de egresos.

