Confronta a expertos Ley de Hidrocarburos

La aprobación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos confrontó a expertos en la materia consultados por La Razón, pues mientras algunos sostienen que las pérdidas en inversiones serán multimillonarias, otros argumentan que el dictamen está bien sustentado, pues operar bajo la libre competencia no ha funcionado y ha dado pie a actos de corrupción.

Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, adelantó además que se avecina una ola de amparos: “la amenaza a la inversión es muy sustantiva y podría reducirse considerablemente, no hay estimados pero serán miles de millones de dólares, de ahí no baja, la reforma afecta la libre competencia y con ello se están arriesgando todas las inversiones actuales y futuras”.

Advirtió riesgos de “expropiación, (ya que) Pemex puede ocupar tus instalaciones y operarlas si por cualquier razón consideran que hay afectación de la seguridad nacional”. Por ese motivo, dijo, las impugnaciones por parte de privados no se harán esperar.

“Otra vez, va a haber amparos, va a haber acciones de inconstitucionalidad, y otra vez, como pasó con la ley eléctrica, el dictamen acabará en la basura”, aseveró.

Ramses Pech, analista de la industria energética, señaló que el proyecto “es sumamente ambiguo y sin reglas claras”.

“Una empresa tarda de 40 y 60 meses en construir su infraestructura; entonces, imagínate que tres-cinco años pides el permiso y te dicen que no, porque hay riesgos a la soberanía nacional. Van a alejarse las inversiones por este tipo de incertidumbre”, expuso.

Recordó que se introducen la capacidad de almacenamiento como una determinación de la Secretaría de Energía para otorgar los permisos; sin embargo, “la realidad actual indica que empresas privadas están visualizando la necesidad no de incrementar la capacidad de almacenamiento, sino reducir los costos de la logística”.

Por esos motivos, adelantó que “pasará exactamente lo mismo que lo ocurrido con la ley eléctrica. Habrá amparos y terminará frenada”.

El doctor Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en materia energética, consideró que la iniciativa está bien enfocada, “porque los privados siempre dicen que si hay libre competencia los precios van a bajar, pero la realidad es que no ha funcionado, ni en México ni en el mundo. La electricidad subió en los últimos tres años en 37 por ciento mientras que la gasolina y dieses también”.

Agregó que si bien, bajo el argumento de la libre competencia habrá amparos, la Suprema Corte deberá realizar un análisis a fondo: “dicen los privados que con la nueva ley las inversiones no van a estar seguras, pero las inversiones que no van a estar seguras son las de los empresarios que no dan litros de a litro o que hacen contrabando o que compran gasolina robada; ellos son los que no van a querer invertir, quienes operan bajo la ley no tienen nada qué temer y nada qué impugnar”.