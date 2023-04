Congelan 234 iniciativas para proteger a menores

Al menos 234 iniciativas a favor de la niñez e infancias se encuentran congeladas en el Congreso de la Unión desde la pasada Legislatura, de las cuales, 204 (87 por ciento) están atoradas en comisiones de la Cámara de Diputados y el resto (13 por ciento) se encuentran en vías de aprobación en el Senado.

Ante este panorama, expertos aseguran que este 30 de abril, Día Internacional del Niño, “no hay nada qué festejar”.

Los temas en espera son principalmente para agilizar tiempos de adopción, contra reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolescentes, trata, vacunación infantil, presupuesto adecuado, reconocimiento de derechos de la niñez afromexicana, enfermedades mentales, violencia escolar (bullying) nutrición y acceso a medicamentos oncológicos, entre otros.

Definitivamente no hay nada que festejar este Día del Niño, es un 30 de abril donde no se atendió como se debía a los menores tras la pandemia, no se procuró su bienestar

Alma Maldonado, Investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN

Para Alma Maldonado, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, la situación es muy alarmante.

“Definitivamente no hay nada que festejar este Día del Niño, es un 30 de abril donde no se atendió como se debía a los menores tras la pandemia, no se procuró su bienestar. En los últimos episodios de violencia ha habido muchos niños muertos y eso es preocupante, ya que es algo que no era común”, expresó.

La experta aseveró que el trabajo de diputados federales y senadores no ha sido el adecuado, pues no les dan celeridad a los temas de las infancias.

“No ha sido adecuado porque hay mucha lentitud, pero hay que ver por qué hay tantas iniciativas, ya que se ve que corrigen a cada rato esas mismas, lo que demuestra una falta de coordinación; aparte que es necesario ver cuáles son las que se necesitan, pues por ello terminan muchas leyes parchadas”, explicó.

En medio de regresiones e indicadores negativos, lo único que se puede salvar es que cada vez es mayor la denuncia en el ámbito escolar y social

Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe

Maldonado dijo que tener decenas de iniciativas atoradas es un reflejo del trabajo legislativo que es inoperante en el tema de los menores, pues las leyes deben cumplirse, pero al parecer diversos temas están quedando de lado.

Detalló que el Congreso está mal organizado y la prueba, es que se avaló todo de rápido sin un análisis en esta semana y en el Senado lo paran, lo que demuestra que no hay un correcto trabajo legislativo.

“Todo eso es un reflejo de cómo funciona el país”. Por si fuera poco, alertó, la violencia se ha ido normalizando en este sector de la población, ya que cada vez es más común ver episodios en donde mueren menores.

“Ya vemos que matan niños y eso no era común, pero ahora vemos ejecuciones y eso es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en el país, los menores no están mejor que hace cinco años”, dijo.

Gráfico

Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, coincidió en que este Día del Niño no es una fecha que pueda celebrarse.

“En medio de regresiones e indicadores negativos, lo único que se puede salvar es que cada vez es mayor la denuncia en el ámbito escolar y social.

“Hemos insistido en una política pública para los menores, ya que se ha caracterizado esta Legislatura por cerrar la conversación con la sociedad civil y los parlamentos abiertos fueron muy escasos”, enfatizo Martín Pérez.