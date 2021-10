"No es por congraciarme, pero México me salvó la vida": Evo Morales

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que México es y ha sido su casa, ya que desde su llegada no buscó congraciarse al decir que le salvaron la vida, porque es cierto.

“México nuestra casa, México ha sido mi casa, saludo al Presidente López Obrador, al Gobierno del pueblo mexicano. Cuando llegué no era por congraciarme con el Presidente, con el Gobierno o el pueblo cuando decía me salvó la vida; de verdad hermanos, México y otros países me salvaron la vida ”, destacó en su participación en el XXV Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad” organizado por el PT.

Evo Morales aseguró que México no es sólo su casa, sino la de todos quienes luchan por la liberación de sus pueblos.

Por otra parte, comentó que Estados Unidos organiza golpes de estado, promueve racismo y fascismo en todo el mundo, además recordó que al iniciar su presidencia le mencionaron que se cuidara de la Embajada de ese país. “Después de tres años, vimos que estaban financiando a nuestros opositores y promoviendo el golpe de estado, porque nuestro pecado fue expulsar a sus instituciones para contar con soberanía ”, explicó.

Apenas ayer el canciller Marcelo Ebrard escribió en su cuenta de Twitter: “Bienvenido Evo a México, recibe siempre el abrazo solidario de nuestro pueblo”.

Bienvenido Evo a México, recibe siempre el abrazo solidario de nuestro pueblo. pic.twitter.com/cY2cPGJacY — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 21, 2021

Evo Morales se vio forzado a salir de Bolivia, tras el clima de inestabilidad política que se generó tras triunfar en las elecciones presidenciales, debido a que la Organización de Estados Americanos calificó de fraude el proceso electoral .

Además, Jeanine Áñez tomó la presidencia provisional del país, enrareciendo aún más el panorama, por lo que el Gobierno de México envió un avión de la Fuerza Aérea para traer al expresidente y asilarlo en el país, luego de un viaje que se consideró “un periplo” por la hazaña de los pilotos mexicanos que tuvieron que sobrevolar diversos países, ya que no permitían el paso del boliviano por su espacio aéreo.

Se prevé que este viernes se lleve a cabo una conferencia de prensa junto al expresidente de Honduras, José Manuel Zelaya al mediodía, ya que este jueves se tuvo que cancelar por motivos ajenos a la organización del evento.

KEFS