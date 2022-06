El Consejo de la Judicatura Federal no ha estado a la altura de la transformación del país: AMLO

El Consejo de la Judicatura Federal no ha estado a la altura de las circunstancias, les ha faltado y no se siente en materia de impartición de justicia y a los jueces corruptos se les debe mantener a raya, incluso deberían ser destituidos demandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Porque estos mismos jueces, primero no generalizar porque sí hay jueces buenos y magistrados y ministros, no generalizar, pero estos jueces corruptos, que los hay, hay que tenerlos a raya y buscar que funcione el Consejo de la Judicatura que con todo mi cariño para ellos, porque hay gente que estimo mucho, no han estado a la altura de las circunstancias les ha faltado no se les siente, es para que hubiesen con procedimientos legales destituido a varios del poder judicial”, expuso en su conferencia mañanera López Obrador.

Recordó que desde su campaña proselitista a la presidencia de la República, imaginó que tendría problemas para avanzar en la transformación del país e incluso pensó en presentar en la reforma del Poder Judicial, aunque reconoció que terminará su mandato sin poder acabar con la corrupción que impera.

“Cuando estábamos en campaña yo empecé a imaginar cómo íbamos a llevar a cabo la transformación y, aunque se trata de un poder independiente, sí imaginé que íbamos a tener obstáculos en la transformación con ese poder judicial y pensé hasta en una reforma constitucional, pero lo mismo me he encontrado con inconvenientes, no vamos a poder va a estar muy difícil, va a llevar tiempo”, admitió López Obrador.

A pesar de todo, reiteró su confianza en el fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes dijo son gente recta y honesta, pero se enfrentan a la inercia de mover a un “elefante reumático y mañoso” que es la estructura judicial, cuya principal característica es la tardanza con la que opera.

lemm.