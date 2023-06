Consejo de Morena analizará que 'corcholatas' dejen cargos para interna

El Consejo Nacional de Morena decidirá sobre las renuncias a sus cargos públicos de los aspirantes a la candidatura presidencial, informó el líder nacional de ese partido, Mario Delgado.

"Hay quienes consideran que debería haber renuncias; hay quienes consideran que no debería haber renuncias. Vamos a esperar a que el Consejo decida en qué condiciones, si en el caso de haber renuncias, a partir de qué fecha serían", dijo.

Sobre el rumor de que hay algún conflicto con Marcelo Ebrard, Mario Delgado lo rechazó y aseveró que mucho menos hay un acercamiento del actual secretario de Relaciones Exteriores con la oposición.

Asimismo y al ser cuestionado respecto a los temas que se abordaron en la reunión del lunes por la noche donde estuvieron gobernadores, y las famosas “corcholatas morenistas”, y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, Delgado dijo que si bien habló con los posibles candidatos a la presidencia rumbo al 2024, eso fue parte de “otra mesa de diálogo”.

“Los temas de definición rumbo al 2024, y los procesos, no son tocados por el presidente, con él solo se abordó el tema de la unidad, que es fundamental para estos procesos, se hablaron de otros temas, yo hable por separado con quienes aspiran a la candidatura, ya se habló con ellos, y ya comienzan estas definiciones para ver el rumbo que tomaremos, pero estas solo quedaran asentadas el próximo domingo a las 5 de la tarde”, dijo.

El líder del partido guinda destacó que ll Consejo Nacional será el único encargado de otorgar información de las fechas, posicionamientos, estatutos, convocatorias y todo lo que derive del rumbo del proceso de elección del candidato, que debe quedar electo.

“El mismo 11 de junio, ese mismo día se votara por una convocatoria, se publicará y correrá el proceso”, dijo.

Dijo que durante la jornada del domingo 11 se definirá la ruta que habrán de seguir, mencionado que antes de noviembre ya se tiene que tener definido al candidato o candidata del partido.

Y aunque esta será una reunión únicamente del Consejo de Morena, el líder del partido no desestimo que puedan participar en la escucha los también posibles candidatos Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, quienes aunque no son parte del partido están interesados en ser parte del proceso de selección, aunque recalcó “solo se les invitaría a participar para que estén enterados pero al no ser parte del partido, solo serían eso, invitados”.

Agregó: “Por lo pronto puedo adelantar que los cuatro aspirantes de Morena, las 'corcholatas' definidas desde el inicio, Adán, Claudia, Marcelo y Ricardo, van a estar presentes físicamente, así también los consejeros y consejeras.

"Vamos a ver si aunque sea una parte de la sesión puede hacerse pública y si no pues eventualmente ofreceríamos a los medios la conclusión lo que haya aprobado el Consejo Nacional para que estén informados, lo de anoche fue una reunión muy fraterna la verdad la maestra Delfina se llevó la noche, ahí no se definió nada de este proceso”.