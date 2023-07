Ricardo Monreal considera excesivo el tope de gastos del INE de más de 34 mdp.

El senador con licencia, Ricardo Monreal, consideró que a pesar de que están bien todos los criterios de fiscalización establecidos en los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), el tope de gastos superior a los 34 millones de pesos es “desmedido”.

En conferencia de prensa en Querétaro, se refirió a la aprobación que hizo el Consejo General del órgano electoral de los criterios en materia de fiscalización y consideró que existen elementos positivos y otros, como el tope de gastos, que no son adecuados.

“Este tope, que me parece exagerado, de 34 millones de pesos como gastos, es una cantidad enorme; me parece desmedido. Sobre la prohibición de radio y televisión, en el uso de prerrogativas me parece bien; en tiempos oficiales, y me parece muy bien el retiro de propaganda.

“Creo que los plazos de fiscalización, informe de ingresos y gastos, las notificaciones, todo esto está bien; los lineamientos a tiempos actuales. Es decir, el INE está intentando cumplimentar la resolución del Trife”, comentó.

Dijo que esto también implicará que aquellos que tienen espectaculares y demás propaganda deberán quitarla en un plazo estimado de cinco días.

En ese sentido, señaló que en los 21 estados que ha recorrido lleva contabilizados mil 228 espectaculares, por lo que reclamó al dirigente nacional, Mario Delgado, que encubra a las corcholatas que derrochan recursos.

“Yo llevo en 21 estados contabilizados, hasta Querétaro, de Guanajuato a Querétaro, y todavía no salgo de Querétaro; a San Juan del Río, pero hasta ahorita llevo mil 228 espectaculares, ¡mil 228! Ninguno mío. ¿Por qué no habla Mario Delgado de los espectaculares? ¿Por qué no habla el partido de las mantas, de las lonas, de las bardas, de los vehículos de transporte público?

“El hablar sólo de lo que se gasta en gasolina, yo lo informo cada ocho días; de lo que gasto, soy el que rinde cuentas cada ocho días. Y me parece hasta una broma de mal gusto que diga que yo soy el segundo que gasta, cuando es tan sencillo de ver tres espectaculares en la calle de enfrente. Con eso, gastan más que yo, o han gastado más que yo en 38 días”, manifestó.

JVR