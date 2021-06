Convoca Mario Delgado a vigilar elección; pide denunciar intentos de compra de voto

A cuatro días de la jornada electoral, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los simpatizantes y militantes del partido estar atentos para denunciar cualquier intento de compra de voto.

Al participar en eventos de campaña en Chimalhuacán, en el Estado de México, el líder morenista reiteró que el instituto político habilitó la plataforma digital "Defiende La Esperanza", en la que registrarán todas las anomalías para presentar las denuncias correspondientes.

Insistió que deben vigilar que los comicios se desarrollen con apego a la legalidad y aseguró que así se confirmará que Morena sigue siendo la principal opción de la ciudadanía, por lo que defenderán esos votos.

Más para leer Acusa Mario Delgado que los candidatos de Movimiento Ciudadano son "farsantes"

“La única forma de sacar a los gobiernos de la corrupción del Estado de México es denunciando sus fechorías y malas prácticas; y claro, con un voto masivo para Morena”, aseveró.

Delgado también convocó a los morenistas a impulsar el voto útil a favor de Morena; dijo que sólo ratificando el triunfo de la cuarta transformación se garantizará la continuidad de los programas sociales y que se mantengan los apoyos para quienes más los necesitan.

“Estos días, los partidos de la mafia de la corrupción van a empezar a regalar de todo; acuérdense que no son sus recursos, sino de ustedes. Así que agarren todo, pero no suelten su credencial y salgan a votar sin miedo en estas elecciones, no podemos permitir que la violencia se apodere de nuestra democracia”, reiteró.

El líder nacional morenista convocó al pueblo de México a levantarse ‘en urnas’ de manera pacífica, como lo hizo en 2018, para poder refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados y lograr que la transformación llegue a cada rincón del Estado de México.

Además, exhort ó al gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, a tener una coordinación con el gobierno federal para que la jornada electoral transcurra en paz y no haya hechos de violencia en la entidad