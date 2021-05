Delgado acusa sin pruebas en Edomex; Nemer le responde

Sin pruebas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló al Estado de México de tener complicidad en las agresiones a los candidatos de su partido.

En conferencia de prensa, acompañado por candidatos de la entidad, el líder partidista condenó los actos de violencia que se han registrado en los comicios en todo el país y particularmente llamó al gobierno estatal que garantice la seguridad de los contendientes.

Acusó que el gobernador Alfredo del Mazo es cómplice, al permitir la libre actuación de los grupos del crimen organizado que atacan a los candidatos de Morena.

“Hay una complicidad evidente, pues los grupos de la delincuencia organizada están actuando de manera libre, intimidando, atacando directamente a nuestras candidatas y candidatos, con la intención de que no puedan hacer campaña y algunos se retiren de la contienda. Tenemos hasta intentos de homicidio con la idea de detener nuestro movimiento”, declaró.

Por ello, demandó al Gobierno mexiquense que actúe para detener la violencia en contra de los abanderados de su partido: “pedimos que se actúe, que se garantice una jornada en paz y que el resto de la campaña se puedan realizar los actos, se pueda hacer el trabajo de proselitismo y se garantice la seguridad”.

Apuntó que han presentado 250 denuncias por actos violentos en el estado y llamó a la población a no dejarse intimidar y salir a las urnas el próximo 6 de junio.

Asimismo, pidió a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, que a partir de este fin de semana se redoblen las medidas de seguridad y apoye para la instalación de la Guardia Nacional (GN) en algunos estados en los que se celebrarán elecciones.

Reiteró que en algunas zonas se mantienen las agresiones hacia los candidatos de su partido, y dijo que se busca ahuyentar a los electores de las urnas, por lo que consideró que con la presencia de la GN se daría confianza a los ciudadanos de que habrá una jornada electoral pacífica.

Dijo que incluso se debe considerar la instalación de elementos de la corporación a partir de este fin de semana, por lo que ya platicó sobre el tema directamente con la encargada de la política interna del país.

“Yo personalmente he hablado a la secretaria de Gobernación para comentarle esta situación de que en algunos lugares del país es necesaria la GN para darle tranquilidad a la población desde este fin de semana, para que la gente sepa que vamos a tener una jornada en paz”, expuso.

Al ser cuestionado por el caso del audio de las amenazas de la candidata en Metepec, Gabriela Gamboa, se limitó a señalar que hay que diferenciar entre guerra sucia y auténticas agresiones.

Por otra parte, presentó la plataforma digital “Defiende la esperanza”: “vamos a darle a la gente una herramienta para denunciar el intento de la compra del voto a través de despensas, tarjetas o efectivo, para denunciar amenazas y extorsiones. No vamos a permitir que unos cuantos ensucien la elección”.

Detalló que Morena tendrá un equipo que recibirá las denuncias, organizándolas y presentándolas ante las autoridades correspondientes, además de sacar estadísticas puntuales.

No dejaremos que desestabilicen, reviran

El gobierno del Estado de México rechazó las acusaciones del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en contra del gobernador Alfredo del Mazo, por supuestamente ser cómplice de las agresiones en contra de los candidatos morenistas.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, puntualizó que desde el inicio del proceso electoral, por instrucciones del mandatario mexiquense, se ha trabajado para garantizar la seguridad y el desarrollo pacifico de los comicios.

“El Gobierno del Estado de México rechaza de manera categórica la acusación del presidente de Morena hacia el gobernador del estado de ser factor y generador de violencia e inestabilidad. Queremos dejar claro que no vamos a permitir que ningún partido ni algún presidente de partido desestabilice, con declaraciones, el proceso electoral en nuestra entidad”, subrayó.

Manifestó su sorpresa por las declaraciones que Mario Delgado hizo ayer por la mañana, pues incluso recordó que el delegado de Morena en el estado ha participado directamente en la mesa política que se instaló con todos los partidos.

“Me sorprendió muchísimo la conferencia por parte del presidente nacional de Morena. El delegado Isaac Montoya ha sido invitado a las cinco mesas, ha asistido a todas, excepto a la última, firmó el pacto por la legalidad y este pacto sugería una voluntad política para que hubiera una contienda de cordialidad y respeto, campañas propositivas, no descalificar a nadie. Por eso me extraña mucho la conferencia de prensa, me he reunido con el propio delegado de manera personal, lo he atendido personalmente y hemos canalizado sus demandas”, comentó Nemer Álvarez.

Señaló que no tienen registro de las 250 denuncias que señaló Delgado que han presentado en el Estado de México y detalló que de Morena están documentadas 43. Detalló que, hasta el momento, se han presentado ante la Fiscalía General de Justicia 177 denuncias por delitos electorales y se han iniciado 237 carpetas de investigación por delitos del orden común en el contexto del proceso electoral.

El PRI ha presentado 43 quejas; el PAN, 21; PRD, nueve; Movimiento Ciudadano, cuatro; Fuerza por México, tres; PVEM, dos; Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Súmate, una cada uno, y la ciudadanía en general ha presentado 49.

El secretario general de Gobierno aseguró que existen las condiciones para que el 6 de junio los ciudadanos salgan a votar y dijo que deben tener confianza en que su voto se contará de manera adecuada.

Indicó que el día de la jornada electoral se desplegará un operativo con 12 mil 144 elementos que vigilarán el desarrollo de los comicios.