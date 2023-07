'Soy la corcholata a vencer, la que más ruido hace', asegura Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard afirmó que es la “corcholata” a vencer en la contienda interna de Morena, porque va adelante en las encuestas, al tiempo que desestimó las cifras que dan ventaja a Claudia Sheinbaum, pues son las mismas que daban el triunfo a Alejandra Del Moral en el Estado de México.

“Yo soy la corcholata a vencer, voy hasta adelante; yo soy el que preocupa, es la corcholata que hace más ruido porque vamos hasta adelante, tenemos apoyo, es genuino, porque no estamos haciendo derroche de recursos”, subrayó en entrevista con medios de comunicación.

Luego de una reunión con jóvenes y deportistas en Ixtapaluca, fue cuestionado sobre las encuestas que en su mayoría favorecen a Sheinbaum. En ese sentido, minimizó las estadísticas, ya que “las que me dan un resultado favorable fueron las más exactas en el Estado de México”.

Explicó que las que colocan a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México al frente de la contienda por la candidatura de Morena a la Presidencia, “muchas de esas favorecían a Alejandra Del Moral”, quien perdió con la abanderada de la coalición Juntos Hacemos Historia.

Aquí hay mucha propaganda, por lo cual se debe continuar todos los días con el acercamiento a la gente, recorrer las calles y los estados, ser genuinos, platicar con la ciudadanía porque ahí es donde se va a ganar, subrayó.

Por otro lado, Marcelo Ebrard pidió a su partido investigar presuntos actos de boicot en algunos estados a las campañas de Ricardo Monreal y Adán Augusto López, por parte de gobernadores morenistas.

“Hasta el día de hoy a nosotros no nos han bloqueado un evento, que yo sepa, sin embargo, a lo mejor hay elementos que tengan los colegas porque también vi un pronunciamiento de Adán sobre Tamaulipas, y esos pronunciamientos yo los he pedido que tome en cuenta el partido, porque ese tipo de cosas no se deben permitir”, concluyó.

JVR