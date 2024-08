Corral, Anaya y Yunes logran fuero

Con cuentas pendientes ante la justicia, Javier Corral, Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes rindieron protesta como senadores y, a partir del primero de septiembre, recibirán el fuero federal, con lo cual no podrán ser detenidos por ninguna autoridad.

Previo a la sesión constitutiva del Senado de la República, agentes de la Fiscalía hicieron acto de presencia para detener a Javier Corral Jurado, pues se entregó una orden de aprehensión a la Mesa Directiva del Senado. El ahora senador de representación plurinominal es señalado por los delitos de corrupción y peculado.

Luego de rendir protesta, aseguró que tiene las “manos limpias” además de que tiene la “conciencia tranquila”, y calificó esta acción como un intento fallido más y “no hay ninguna posibilidad de que me puedan detener, tengo una suspensión provisional, y además no tienen ningún oficio de colaboración, más bien es una jugada mediática”.

Asimismo, dijo: “tengo muy claros mis valores, mis principios, nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones”; insistió en que hay una campaña política y mediática de persecución, “yo me he conducido con absoluta honestidad personal”, aseguró.

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, responsabilizó a la bancada panista, a Manlio Fabio Beltrones y al gobierno de la entidad de esta nueva intentona para detenerlo, pues dijo, ayudaron a autoridades de la Fiscalía a ingresar al Senado para entregar la orden de captura.

En tanto, Ricardo Anaya del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que contrario a lo que se ha especulado “jamás tuve una orden de aprehensión. No tengo una orden de aprehensión y, por lo tanto, mis derechos políticos están a salvo”.

Declaró que no llegó al Senado este jueves con un amparo: “entré como cualquier ciudadano común y corriente. Y si yo tuviera un problema legal, pues obviamente no estaría aquí”. Explicó que no teme ninguna persecución, pues van dos sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral que aseguran que no tuvo orden de aprensión.

En tanto, Miguel Ángel Yunes Márquez, de Acción Nacional, tomó protesta a pesar de tener una orden de aprehensión en su contra por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.