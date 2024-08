Tras cuestionamiento en la mañanera

No corresponde a México detener a Putin, responde AMLO a petición de Ucrania Ante la petición del gobierno de Ucrania a México para detener al presidente ruso Vladimir Putin, en caso de asistir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, López Obrador respondió que “nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde”.