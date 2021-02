COVID-19: AMLO agradece a China, Rusia e India por las vacunas 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador adelantó que se tienen reservados 32 mil millones de pesos para la compra de vacunas con diferentes laboratorios en el mundo, además de asegurar que no van a faltar vacunas para proteger a todos los mexicanos contra la pandemia provocada por el COVID-19.

Durante la inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional en Tijuana, Baja California señaló que la Estrategia Nacional de Vacunación “es un plan universal, para todos los mexicanos y gratuito porque hemos manejado con honradez el presupuesto y eso nos alcanza, para atender las necesidades del pueblo y se tienen reservados 32 mil millones de pesos para las vacunas y ya hay contratos con farmacéuticas y hemos contado con el apoyo de gobiernos extranjeros”.

En este sentido agradeció el apoyo de los gobiernos de Rusia, India y China, ya que atendieron el llamado de México para la adquisición de vacunas contra COVID-19.

Las vacunas contra COVID-19 deben distribuirse en todos los países

AMLO aclaró que en meses anteriores propusieron una resolución en la ONU para que no se acapararan las vacunas contra COVID-19, algo que sigue sucediendo, pues dicha resolución “se aprobó pero solo se vacuna en 80 países y 10 países acaparan el 98 por ciento de todas las vacunas y el resto, 70 países contamos con el 20 por ciento, pero lo más grave es que cerca de 120 países no tienen ni una sola dosis de vacunas y esto no puede pasar desapercibido”.

AMLO hizo un llamado a las plantas donde se generan las vacunas contra COVID-19, para que actúen con más fraternidad, ya que hay una política en el mundo a favor de los derechos humanos “y en este caso con el derecho a la salud y la vida”.

AMLO celebró la creación de la Guardia Nacional Especial

Andrés Manuel López Obrador celebró la creación de la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército y la Marina, además del apoyo de los legisladores que votaron a favor de su instalación.

“Tenemos buenos resultados, ahora ya se cuenta con estos 150 planteles en todo el país y el año próximo más de 240 cuarteles de la Guardia Nacional. Esta institución cuenta con 100 mil elementos para la seguridad pública, nunca en la historia se había contado con una institución con estas características y estos elementos”, explicó.

Pese al COVID-19, aumentó el ingreso de remesas: AMLO

A pesar de la pandemia de COVID-19 AMLO dijo que se consumará la Cuarta Transformación y se erradicará del país la corrupción, pues el objetivo y la prioridad son los pobres del país con crecimiento, desarrollo y modernidad.

Por otra parte, destacó que el año pasado a pesar del COVID-19, los migrantes mexicanos en Estados Unidos, enviaron 40 mil 600 millones de dólares, lo que consideró un récord en ingreso de remesas, 11 por ciento más que en 2019.

“Esto fue muy importante como se dice en el beisbol, este apoyo nos sacó del hoyo porque ese dinero llega a todas las comunidades de México, a las zonas más pobres, a los más necesitados, a 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares por mes”.

Señaló que la aportación de los “paisanos” se fortalece, se refuerza con todo lo que están destinando para apoyar a la gente. “Esto es lo que permitió resistir ante la pandemia, se nos cayó la economía, pero no tuvimos crisis de consumo, la gente no dejó de tener lo básico, su ingreso básico para adquirir lo indispensable, que no faltaran los alimentos. Ya estamos pasando los momentos difíciles que padecimos, pero no podemos dejar de reconocer el apoyo fraterno de nuestros migrantes”.