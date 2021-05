COVID-19: Arranca vacunación a maestros de cinco estados; inmunizados más de 2.1 millones

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, informó que han sido vacunados 2 millones 115 mil 129 maestros, lo que representa un avance de 88 por ciento.

Durante un enlace a la ciudad de Tlaxcala en el marco de la conferencia mañanera, la funcionaria señaló que a partir de este 18 de mayo arrancó una nueva etapa en la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán donde serán inmunizados 518 mil 456 profesores.

"Hago una convocatoria a maestros, maestras, autoridades educativas, padres y madres de familia que nos sumemos a este esfuerzo para que regresen los niños a las aulas", dijo ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya reiniciaron las clases presenciales en cuatro estados: SEP

Delfina Gómez Álvarez explicó que ya reiniciaron las clases presenciales en cuatro estados que son Campeche, Coahuila, Chiapas y Jalisco.

Por ello, "me sumo a la propuesta que hace Usted (Presidente) de regreso a clases porque no se podrá trabajar si están los niños aislados y no tienen socialización".

"Nos ponemos a sus órdenes para hacer lo posible de regresar a clases, los niños se extrañan y los padres de familia también", sostuvo la maestra Delfina Gómez.

Hizo un reconocimiento a quienes han sido los héroes en esta etapa de la pandemia de coronavirus en el país, que son el personal de Salud y de Educación.

En otro enlace, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum participó en la aplicación de la vacuna para los profesores de la capital, donde indicó que se prevé que en alrededor de 15 días pueda regresarse a clases presenciales en la Ciudad de México.

Enlace con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México, padres, estamos ya preparando todas las escuelas públicas, estamos limpiando, dando mantenimiento mayor y menor para este regreso a clases, explicó la gobernante capitalina.

También se llevaron a cabo otros enlaces a los estados de Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, donde el personal educativo recibirá la vacuna china de CanSino, ya que se trata de una sola dosis.

ntb