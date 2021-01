COVID-19: Aseguradoras no pagarán daños por ingerir dióxido de cloro Empresas como Seguros Monterrey y GNP advirtieron que sus pólizas no cubrirán daños a la salud por tratamientos no autorizados como ingerir dióxido de cloro

