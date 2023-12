COVID-19: Esto sabemos de la nueva variante JN-1, que fue detectada en CDMX; ¿es más contagiosa?

Autoridades sanitarias decretaron terminada la pandemia de COVID-19 desde finales del año pasado, sin embargo, nuevas variantes del virus aparecen de vez en cuando, por lo cual hemos tenido que aprender a vivir con él.

Así, a pesar de que el SARS-CoV2 no es una amenaza fuerte como hace unos años, se urge a la población seguir tomando precauciones sanitarias, así como completar los esquemas de vacunación, pues persiste el riesgo de contagiarse y padecer la enfermedad, aunque sea con síntomas leves.

Ahora, en la Ciudad de México, se detectó una nueva variante del coronavirus, que encendió las alarmas toda vez que ocurrió al mismo tiempo que la proliferación de gripas y enfermedades respiratorias. Pero ¿es grave esta nueva variante del virus? ¿Hay que preocuparnos? Te contamos todo.

Esto sabemos de la variante JN-1 del coronavirus que fue detectada en CDMX

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, se detectó en la Ciudad de México el primer contagio de coronavirus de la variante JN-1, del linaje BA.2.86, lo cual alertó a la población en torno a un escenario sanitario poco favorable.

Pero ¿es más contagiosa la nueva variante? De acuerdo con información del mismo instituto, el virus sí es más agresivo, sin embargo, la enfermedad que provoca es menos grave que la de otras variantes.

Si bien el virus es de transmisión más ágil, los síntomas son los mismos que variantes detectadas con anterioridad: dolor de garganta, congestión, tos, estornudos, dolor de cabeza, dolores musculares y pérdida de olfato.

Pero la enfermedad provocada por esta variante no es grave y no excede los síntomas enlistados. Además el avance de la vacunación permite que los contagios no se agraven.

Por ello, se urge a la población, especialmente a los grupos vulnerables, a aprovechar las jornadas de vacunación, tanto contra el COVID como contra la influenza, particularmente en esta época, donde los contagios de estas enfermedades se enmascaran con los de la gripa estacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

AM