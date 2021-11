COVID-19 en México: Gobierno impugna orden para vacunar a menores de 12 a 17 años de edad

El área jurídica de la Secretaría de Salud federal presentó un recurso de revisión para no acatar la orden judicial de vacunar contra COVID-19 a todos los menores de 12 a 17 años de edad.

Luego de que la secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, en funciones de jueza, Claudia Irene Gámez Galindo, concedió una suspensión definitiva a una niña para que se incluya a los adolescentes de 12 a 17 años en la Política Nacional de Vacunación.

Actualmente, el Gobierno federal sólo vacuna contra COVID-19 a menores de entre 12 y 17 años que padezcan alguna comorbilidad.

no te lo pierdas ¡El futuro es hoy! Reino Unido aprueba el uso de la pastilla contra COVID-19 de Merck

Luego consultar a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la dependencia federal solicitó al Juzgado de Distrito el recurso.

En su fallo, la juzgadora establece que el derecho humano a la salud es universal, por lo que no hay razones para que el criterio tenga efectos generales; incluso señala que el desabasto de dosis no puede considerarse como una justificación para no inocular a las personas menores de edad.

Gámez Galindo indicó que su resolución con efectos generales no es un criterio aislado, pues existen precedentes en diversos temas que garantizan la protección a los menores y el derecho humano a la salud.