Resolución de jueza para vacunar a menores de 12 a 17 años, busca desestabilizar: Segob

Adán Augusto López, secretario de Gobernación, señaló que decisión judicial de vacunar a todas los menores de 12 a 17 años, independientemente de su condición de salud, es una estrategia para desestabilizar el Programa Nacional de Vacunación .

"Una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo, porque México es el primer país que cumple con la meta, en los términos en los que fue presentado el Plan Nacional de Vacunación", declaró.

Durante la conferencia matutina celebrada en Campeche, el funcionario aseguró que el Gobierno de México no ha sido notificado sobre la orden de una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez, para cubrir un periodo vacacional.

Se excedió la juzgadora porque una solicitud individual no puede tener efectos generales, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiada por la variante delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el plan nacional de vacunaciones