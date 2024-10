Coyoacán pide castigar las 'chelerías' como un delito

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, solicitó al Congreso de la Ciudad de México debatir su propuesta acerca de sancionar como delito de carácter penal la venta de alcohol en las calles , en sitios que comúnmente se conocen como “chelerías”.

Por medio de un comunicado, el funcionario local sostuvo que es necesario contar con leyes más estrictas para inhibir este tipo de negocios, pues las faltas administrativas y reformar la Ley de Cultura Cívica no resuelven de fondo la problemática.

Autoridades en un operativo contra chelerías. Foto: Especial

“Esta ciudad no puede estar caracterizada por la venta de micheladas, azulitos o cualquier clase de bebida o cóctel con alcohol, en tianguis, cerca de escuelas o en las inmediaciones de deportivos. La venta de alcohol, desde nuestra óptica, no puede seguir siendo una falta administrativa. Los cambios son un avance, pero no resuelven este grave problema”, indicó Gutiérrez Aguilar.

De acuerdo con el Sexto Informe del Gobierno de la Ciudad de México, en lo que va del año 11 mil 143 personas fueron remitidas a juzgados cívicos por ingerir alcohol o alguna otra sustancia en la vía pública.

El alcalde de Coyoacán destacó que este fin de semana Personal de Escudo Coyoacán, elementos de la Guardia Nacional y personal de la dirección general de Gobierno y Asuntos Jurídicos continuaron con las acciones en contra de "chelerías" ilegales en la vía pública.

Seguimos realizando operativos contra chelerías ilegales, porque en Coyoacán no hay lugar para estos establecimientos clandestinos. pic.twitter.com/McSVVme5rv — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) October 5, 2024

“No podemos tener venta de alcohol en los tianguis, en los sobrerruedas, en los deportivos ni cerca de las escuelas. Este tipo de negocios son muy lucrativos, por eso han crecido en toda la ciudad. No podemos permitir que se vea como un fenómeno normal u ordinario. No lo es, ni lo debe ser” Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán

"El resultado de esta medida de seguridad fue el de cuatro apercibimientos, tres retiros de locales, uno de ellos que ha sido quitado en cuatro ocasiones, cuatro carpas y el retiro de mesas, bancas, sillas, lonas, entre otro mobiliario.

Ayer, la subsecretaría de Programas Alcaldías Ordenamiento informó que personal, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desmantelaron cuatro "chelerías" que operaban en Eje 1 Norte.

