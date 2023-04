Aumenta desaparición de menores 85%; avalan alerta, falta coordinación

La desaparición de menores de entre 0 a 17 años aumentó 85 por ciento en los 52 meses de la actual administración federal con respecto al mismo periodo de la gestión anterior, al pasar de tres mil 998 a siete mil 404, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El 6 de abril pasado, la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la iniciativa de reforma que acelera los tiempos de publicación y difusión de la Alerta Amber, esto para agilizar la búsqueda de una niña, niño o adolescente extraviado de manera inmediata.

José Ugalde, vocero del Movimiento de Desaparecidos en México, sostuvo que la nueva medida es un avance ante el grave problema que atraviesan las infancias, debido a que año con año crece el número de niños ausentes, que no dejan rastro y que no se sabe nada de ellos en días.

A pesar de ello, consideró que los resultados serán los mismos, ya que lo que realmente se necesita es una coordinación entre los tres niveles de gobierno para que la localización sea inmediata, pues en muchos municipios o estados desconocen los protocolos.

No tenemos esperanzas de que todas las autoridades implementen la Alerta Amber inmediata, pues a pesar de que es un paso importante, falta mucho trabajo, sobre todo en coordinación

José Ugalde, Movimiento por Nuestros Desaparecidos México

“Nos va a ayudar sí, pronto no, no es una cosa que funcione a la brevedad. No tenemos esperanzas en que todas las autoridades implementen la Alerta Amber inmediata, pues a pesar de que es un paso importante, falta mucho trabajo, sobre todo en el tema de coordinación entre instancias locales, estatales y federales”, dijo.

El activista detalló que existe una falta de comunicación muy grave entre autoridades, debido a que se desconoce en gran medida el tema de la desaparición de menores, actuación y respuesta, ya que esperan hasta lo último para iniciar las indagatorias, lo que es un problema de burocratismo, ya que se pierden minutos y horas vitales para localizar a un menor.

Cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) detallan que del 1 de diciembre de 2012 al 13 de abril de 2017, se tiene un registro de tres mil 998 menores que no han sido localizados, mientras que del 1 de diciembre de 2018 al 13 de abril de 2023, en la administración actual, son siete mil 404.

Las entidades que hasta el momento concentran la mayor cantidad de reportes de desaparición son el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz; además que el perfil de desaparición de los menores es principalmente de mujer, entre 12 a 17 años, siendo los 16 la edad con mayor cantidad de reportes.

Tenemos una crisis de derechos humanos en México que se expresa en varios crímenes, como lo es la desaparición de personas, y sobre todo de menores. De Calderón a Peña Nieto hubo un fuerte incremento

Juan Martín Pérez, Coordinador de Tejiendo Redes Infancia

Vianey Berenice Zamora desapareció en la alcaldía Venustiano Carranza en septiembre de 2016 y hasta el momento las autoridades no han tenido avances en el caso, a pesar de que ya están por cumplirse siete años de su ausencia.

“Ella salió y nunca llegó a su destino, nosotros pedimos informes para que nos dieran el avance en las cámaras de seguridad, pero nunca lo hicieron y hasta el momento no sabemos nada de su paradero. Ella era una menor al momento de su desaparición y no perdemos la esperanza porque apenas la semana pasada, nos dijeron que siguen investigando el caso”, explicó a La Razón María Zamora, la madre de Vianey.

Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe, destacó que el país vive en una crisis humanitaria en muchos sentidos, pues también recae en la desaparición de personas, siendo los menores el sector que más lastima a la sociedad.

“Tenemos una crisis de derechos humanos en México que se expresa en varios crímenes, como lo es la desaparición de personas, y sobre todo de menores, lo que es grave porque no sólo se contiene, sino que va en incremento. De Calderón a Peña Nieto hubo un fuerte incremento y hay que esperar a que termine esta administración, porque pensamos que puede ser mayor”, dijo.

Señaló que la Alerta Amber no ha sido una respuesta totalmente efectiva ante una desaparición, pues lo que realmente se requiere es de la coordinación entre organizaciones, sociedad y autoridades para que se localice de manera inmediata a un menor.

“Vamos a seguir buscando a sus familiares”: Ejecutivo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que logrará pacificar a Zacatecas, estado que enfrenta lo que calificó como “preocupante” violencia.

“Está bien pintada la raya, una cosa son los delincuentes y otra cosa es la autoridad, ya no hay el contubernio que existía antes, por eso tengo mucha confianza y tengo fe en que vamos a resolver el problema, que vamos a seguir avanzando para que no haya homicidios que no haya desaparecidos en el país, ése es nuestro compromiso”, señaló al encabezar la presentación del Plan de Salud IMSS-Bienestar.

Previamente, colectivos de familias que buscan a desaparecidos se colocó en uno de los accesos del Hospital de la Mujer en Fresnillo, para solicitar la intervención del mandatario para desplegar elementos de búsqueda, pero elementos del Ejército, vestidos de civil, llevaron al mandatario por otro acceso.

Sin embargo, el Presidente se refirió en dos ocasiones a estos grupos: “Entiendo muy bien la preocupación por sus desaparecidos y por sus víctimas y necesitamos seguir adelante sin detenernos, hasta garantizar la paz y la seguridad en Zacatecas y en todo el país. Es un problema que heredamos de gobiernos que no les interesaba detener la violencia.

Decirles a los familiares de desaparecidos de las víctimas que vamos a seguir buscándolos y vamos a seguir haciendo justicia, ése es nuestro compromiso”.

Con información de Jorge Chaparro