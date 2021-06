Crece mortalidad materna por Covid aun con pandemia “a la baja” y vacunas

Una de cada tres embarazadas que han perdido la vida en lo que va del 2021 ha fallecido por Covid-19, lo que consolida a esta enfermedad como la primera causa de muerte materna en el país desde hace casi un año.

De las 416 muertes maternas registradas del 1 de enero al 19 de junio, 147 han sido casos confirmados de la enfermedad, lo que representa el 35.3 por ciento, de acuerdo con el informe semanal de notificación inmediata de muerte materna de la Secretaría de Salud federal, con corte a la semana epidemiológica número 24.

Así, con 16.3 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos, el Covid-19 se ubica como la primera causa de muerte entre embarazadas.

Desde el inicio de la pandemia, en México han muerto 349 embarazadas por coronavirus confirmado; sin embargo, el 42 por ciento de esos decesos se registró en los primeros seis meses de este año, mientras que el resto, 202 muertes, equivalente al 58 por ciento, ocurrieron durante todo el 2020.

Para la semana epidemiológica número 28 del 2020 —en julio— se tenían registrados 73 decesos de mujeres por el coronavirus, el 17.5 por ciento del total de muertes maternas registradas hasta esa fecha.

Sobre esta situación, David Meléndez, representante del Comité por una Maternidad Segura, explicó que si bien se esperaría que “a estas alturas” de la pandemia ya se reflejara una disminución en la cantidad de muertes maternas del país, debido a los avances en la aplicación de vacunas contra Covid-19 tanto en embarazadas como en la población general, los datos reflejan que este año “estamos peor”.

“Para esta fecha, el año pasado ya teníamos un incremento de más o menos el 10 por ciento en la mortalidad materna, alrededor del 22 de junio del 2020; el Covid estaba en el tercer lugar entre las causas de mortalidad materna y ahora tenemos un incremento del 23 por ciento en la razón de muerte materna respecto a la referencia del año pasado.

“Estamos hablando de que este año, ya con el avance de las vacunas, con cerca del 20 por ciento de la población cubierta, en términos de mortalidad materna estamos peor que el año pasado; la epidemia ha pegado más fuerte en las embarazadas este año”, explicó.

En entrevista con La Razón, el especialista explicó que la clave para disminuir las muertes maternas en el país está en acelerar hasta en “cinco o 10 veces más” la vacunación contra el coronavirus.

“Mientras no aceleramos la vacunación con todo el potencial que México tiene para vacunar a la población, no se verán resultados pronto en este tema. Porque México fue potencia en vacunación a finales de los 80, no sólo en exportar vacunas, sino que tenía un ejército de personal para aplicarlas”, aseguró.

En lo que va de este año, independientemente de la causa de muerte, en el país han perdido la vida 98 embarazadas más de las que se tenía registro en el mismo periodo del 2020 y los motivos más comunes —después del coronavirus— han sido por causas maternas indirectas no infecciosas, así como proteinuria o trastornos hipertensivos.

A nivel nacional, la razón de muerte materna es de 46.2 muertes por cada 100 mil nacimientos; este dato refleja un aumento del 23 por ciento respecto al mismo periodo del 2020 y es la cifra más alta desde el año 2012, precedida por el año 2014, cuando la razón de muerte materna fue de 43.1 muertes por cada 100 mil nacimientos.

Las entidades donde se registraron más muertes maternas —independiente de la causa— son el Estado de México, donde han muerto 66 mujeres; Jalisco, con 32; la Ciudad de México, 30, y Puebla, con 22.