Crenshaw ¿qué ha hecho contra armerías?: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reviró al senador republicano Dan Crenshaw, quien ayer lo acusó de no hacer nada para detener a los narcotraficantes y lo cuestionó si defendía a los criminales o al pueblo de México.

“Porque el senador éste que está pidiendo que el ejército estadounidense intervenga en México para combatir a los narcotraficantes, ayer (el lunes) dijo que, si los fallecidos lamentablemente por fentanilo fuesen en México, yo no estaría diciendo lo mismo.

“Claro, a mí me duele mucho, sí, que la gente pierda la vida; no quiero que nadie fallezca, ni en México ni en Estados Unidos, ni menos por el exceso en el consumo de droga, pero él debería de estar atendiendo las causas en Estados Unidos, qué provoca el consumo excesivo de drogas y en especial de fentanilo que causa, en efecto y duele mucho, la muerte de muchos estadounidenses. Pero, ¿él qué hace? ¿Ha denunciado este señor senador a los que distribuyen el fentanilo?”, cuestionó.

Subrayó que mientras Crenshaw se inmiscuye en asuntos que sólo competen a los mexicanos, como la persecución de cárteles de las drogas, México se mantiene respetuoso de la soberanía de nuestro vecino del norte.

“Y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. ¿No hay redes? ¿No hay cárteles? ¿Quién vende la droga? Ese es un asunto que tienen que resolver las autoridades estadounidenses”, dijo.

López Obrador señaló que ahora los republicanos defienden a Genaro García Luna y resaltan su trabajo como responsable de perseguir a las bandas criminales, a pesar de que se confirmó su colusión con los delincuentes. Incluso, dijo, las propias autoridades de Estados Unidos se han visto involucradas en un juicio por corrupción, al permitir el uso de drogas sumamente adictivas.

“Pero, a ver, si esto es cierto, porque hay un juicio en Estados Unidos, ¿qué hizo ese senador ante esto? ¿Declaró algo? ¿O qué ha hecho ese senador para evitar que se vendan las armas de alto poder en las armerías y hasta en los supermercados de Estados Unidos? Porque el 80 por ciento de las armas de alto poder que utilizan las bandas de la delincuencia en México las adquieren en Estados Unidos y no hay ningún control. ¿Qué ha hecho este senador? No sé, pero hay algunos senadores que hasta reciben dinero para sus campañas, de las fábricas de armamento en Estados Unidos”, manifestó el mandatario.

Insistió en que la actitud del legislador es injerencista y volvió a pedir que los electores de origen mexicano tengan presente esto al acudir a las urnas.

“Entonces, ya basta de hipocresías y estar viendo nada más la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Este senador… No es injerencismo, ¿eh?, es nada más ponerlo en la lista para que nuestros paisanos lo tengan presente cuando haya elecciones, porque es un senador que no quiere a México”, abundó.