“No creo que auditor actuó de mala fe”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, “le hayan metido gol” por parte de su equipo de colaboradores que están abajo y no revisó los resultados de la Cuenta Pública 2019.

“Puede ser que no se sepan cosas que se hagan abajo; por eso yo no descarto que lo que sucedió con la Auditoría Superior de la Federación se haya armado abajo, porque son equipos que vienen de tiempo atrás y que el auditor no revisó adecuadamente”, dijo.

Reconoció que los resultados que recientemente presentó la ASF sobre dicha cuenta pública, en la cual se aceptaron inconsistencias, como en la revisión al contrato del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la obra de Dos Bocas, en Tabasco, haya sido mala fe del auditor.

“No puedo asegurar que él actuó de mala fe, no descarto el que, como se dice coloquialmente, le hayan metido un gol, porque eso pasa, sucede. Hay que estar viendo papeles para que no se cometan actos indebidos”, agregó en conferencia.

El primer mandatario desestimó también la información de la ASF de que se utiliza a la empresa PTI como “fachada” para operar como outsourcing en las obras de la refinería de Dos Bocas, con lo cual se dificulta la rendición de cuentas.

“Sí, sí, sí, pero ya sabemos. ¿Qué?, ¿no se enteraron ustedes de que la Auditoría Fiscal (sic) de la Federación se equivocó en sus cuentas, nada más en 200 mil millones de pesos?, ¿o pasó de noche eso?”, dijo.

Destacó que la construcción de la nueva refinería está en manos de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, “que es una mujer íntegra, honesta, recta”.

Aprovechó para mandar un mensaje de solidaridad a Nahle García por el fallecimiento de su madre María Elena García. “Por cierto, le mando un abrazo, ya le hablé ayer, porque falleció su mamá”.

Sin embargo, el mandatario del país reconoció que en la propia Presidencia hay servidores públicos que actúan a veces de manera equivocada o indebida y tratan de proteger a alguien.

“Tratan de castigar indebidamente a alguien, de fabricarle un delito, de actuar de manera vengativa, eso se da; pero si el responsable de la institución es una gente íntegra, eso ya es una garantía”, consideró.