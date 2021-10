Cruje alianza PRI-PAN-PRD ante reforma eléctrica... y Morena da oxígeno al tricolor

La alianza legislativa conformada por el PAN, PRI y PRD debe sustentarse en los hechos para seguir funcionando, incluso como coalición electoral, manifestó Jorge Romero, coordinador del PAN en San Lázaro.

“En los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y por ergo, si la situación es distinta, distinto será el resultado”, expuso al ser cuestionado sobre la postura del PRI en torno a la reforma eléctrica.

El líder del grupo parlamentario del PAN subrayó que la alianza está “al borde de la determinación de los hechos” sobre la reforma eléctrica.

“Nosotros creemos que sólo se es alianza cuando se tienen hechos de actuar como alianza, cuando se sustenta en los hechos actuar como alianza”, enfatizó en conferencia de prensa.

“Lo queremos decir con toda claridad, sin la más mínima ambigüedad: la posición del Partido Acción Nacional es votar en contra de esta reforma eléctrica constitucional”, subrayó en compañía de los legisladores del blanquiazul.

El coordinador de la bancada advirtió que la iniciativa de la reforma eléctrica viola principios constitucionales y tratados internacionales; atenta contra el libre mercado y competitividad, y elevaría el costo para los consumidores finales.

“Esto para nosotros como viene redactado prácticamente equivale a un gasolinazo. Es un tarifazo de luz”, señaló mientras la bancada sostenía letreros de “#NoAlTarifazo”.

Romero Herrera afirmó que no permitirán un “albazo” del bloque de la 4T, por lo que exigieron a la Comisión de Energía que realice un parlamento abierto con especialistas en el tema.

Además, Romero aseguró que en caso de concretarse la reforma eléctrica recurrirán a una acción de inconstitucionalidad ya que viola el artículo 25 de la Constitución, el cual establece que para el desarrollo económico del país se requiere la concurrencia entre Estado y particulares.

Por separado, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, manifestó que buscarán que el bloque de contención cierre filas para frenar la reforma eléctrica, cuya propuesta incluso representa una amenaza para la seguridad nacional.

Ante los medios de comunicación, aseguró que existe una buena disposición de los grupos parlamentarios que integran el bloque para unirse en torno a este tema.

“Sin duda, yo lo que buscaré es que así sea (que se una el bloque). Yo percibo una buena disposición, pero es a ellos a quienes les toca emitir la última palabra. Yo creo que tenemos que conservar el bloque por México.

“Al final, en esto lo importante es que el bloque se sostenga, porque me parece que esta es una causa, tal vez de las más importantes que hayamos tenido, porque de lo que habla es realmente de atentar no solamente en la parte energética o en la parte estrictamente de generación de energía eléctrica, sino en la parte de la seguridad nacional, porque el hecho de que podamos sufrir apagones como los que ya hemos tenido ante una empresa absolutamente ineficiente, que es la CFE, que no puede con el paquete”, declaró.