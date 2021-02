Cuaresma 2021: ¿Se puede comer pollo durante la preparación espiritual y en Semana Santa?

La comida preferida en Cuaresma son los mariscos gracias a su variedad en platillos y costos, además de que por tradición religiosa se recomienda consumirlos en vez de carnes rojas, pero la duda desde el Miércoles de Ceniza y durante la Semana Santa siempre ha sido si el pollo se come o no en esta temporada de reflexión, en La Razón te decimos si puedes hacerlo o no.

De acuerdo a la Iglesia, la Cuaresma son 40 días antes de la llegada de la Pascua y para ello, los fieles se preparan de manera espiritual para seguir el ejemplo de Jesucristo y en muchos casos comenzar el ayuno. Cabe señalar que la Semana Santa inicia el 28 de marzo y termina el 4 de abril.

La Cuaresma termina el jueves Santo y antes de ello, la gente puede decidir cual es su mejor penitencia; en este caso, prefieren privarse de algunos alimentos para el inicio de la purificación del espíritu.

Se puede comer pollo en Cuaresma y Semana Santa?

La mayoría de la gente renuncia a las carnes rojas por al menos 40 días, siendo los viernes de cada semana, los preferidos para evitar la ingesta de las carnes rojas.

Pero, ¿el pollo puede consumirse?; la respuesta del padre José de Jesús Aguilar es sí, ya que la Iglesia ahora se fija en otro tipo de abstenciones como el uso constante del celular, estar en riñas o beber alcohol, entre otras.

“Se supone que son carnes rojas las que no se pueden comer normalmente, pero ya últimamente la Iglesia no se fija tanto en la carne, sino que la gente se abstenga de otras cosas como ser tan dependiente del celular, bebidas alcohólicas o pleitos entre otras”, explicó a este diario.

¿Por qué se puede comer pollo?

El sacerdote explica que el pollo no es prohibitivo ya que el principio de la abstención se remonta a tiempos bíblicos, donde la gente pobre no tenía que comer y solo podía consumir lo que venía de los ríos, por ello el alimento en mayor abundancia era el pescado y de ahí viene la tradición.

“Más que consumir carnes rojas u otro alimento, consumir pescado es un acto solidario con la gente que menos tiene”, precisó. Aunque también advierte que comer pescados “caros” también es un acto que va en contra de la creencia de Dios, como alguna langosta.

Así que usted ya lo sabe, en esta Cuaresma puede consumir pollo, pero la decisión es también de usted y las creencias religiosas que tenga en familia.