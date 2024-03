Cuarta parte de venezolanos huyen y enfilan hacia México

La crisis política y social originó que Venezuela perdiera la cuarta parte de su población por migración irregular hacia los países vecinos, en un periodo de cinco años, y México ha sido uno de los principales puntos de recepción de ciudadanos de ese país.

El censo de población de ese país durante el 2018 fue de 29 millones 825 mil 653 personas y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela señala que durante los siguientes cinco años hubo una migración de 7.7 millones de personas y, de ellos, seis millones se encuentran en el continente americano.

Simplemente en México, del 2019 al 2023, se registró la llegada irregular de 324 mil 186 migrantes que fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), aunque, de acuerdo con expertos, la cifra es mucho mayor, ya que son miles los que entran diariamente por la frontera sur y no se contabilizan.

Farida Margot Acevedo Castro, representante de la Fundación Humano y Libre, que apoya a venezolanos en el continente, dijo a este diario que no se pueden confiar en las cifras o censos de las autoridades de ese país, pues buscan tapar la realidad de lo que ocurre, cuando en verdad son miles los que diariamente salen de esa nación, dadas las malas condiciones en que viven y sobreviven.

“Ellos siguen saliendo por todas las fronteras, que son tres en el país, pero de eso no hay datos oficiales, ya que las autoridades de ese país no tienen un censo correcto; por ello, hay una cifra negra que impacta directamente en su población y en otros países de llegada como México”, explicó.

Señaló que antes del 2022, las personas migrantes acudían a Colombia, pero comenzó la crisis social en ese país y, por lo mismo, la gente buscó nuevos países de llegada. Destacó que hacia México comenzaron a verse más visibles los flujos a partir de ese año a la fecha, pero aclaró que no existe un censo de dónde se encuentra la mayor cantidad de personas.

“No sabemos dónde esté la mayor cantidad de personas de Venezuela en este momento, pero lo que sí sabemos es que en al menos los dos últimos años ha habido una preferencia por México en su traslado a Estados Unidos”, dijo.

Tan sólo en México, durante el 2023, se registraron flujos irregulares por 222 mil 994 personas provenientes de ese país sudamericano, con un aumento de 132 por ciento con respecto al 2022, que contabilizó 96 mil 197, e incrementos exponenciales en comparación con los años previos, cuando se registraban no más de 500; sin embargo, autoridades en Panamá reconocieron que al menos 328 mil 650 venezolanos atravesaron la Selva del Darién en el 2023, en su ruta hacia México, lo que confirma que existe una cifra negra en los éxodos.

Gabriela Hernández, directora del albergue Tochan en la Ciudad de México, expuso que la mayor preocupación de los venezolanos es encontrar un trabajo para ser autosuficientes, pues la mayoría necesita dinero para sobrevivir y seguir avanzando hacia la frontera norte.

“Están esperando sus citas de CBP One, pero si el Gobierno no les ofrece la oportunidad de trabajar, siempre vamos a tener gente en la calle, pues si no trabajan, no pueden rentar y por ello deben estar en los albergues con mucha gente”, explicó.

Jesús Navarro, migrante de Venezuela que se encuentra en el albergue Tochan, narró a este diario que salió el 18 de diciembre de su país y llegó a mediados de enero; además, en su travesía pasó por el Darién, en donde vio a una persona de China que fue arrastrada por la corriente.

Señaló que, una vez que Estados Unidos abrió las puertas para el asilo a los venezolanos, la población fuera del país comenzó a buscar en México una oportunidad para llegar hasta el país vecino del norte, pues es la vía más fácil, además de que aquí han encontrado más oportunidades de trabajo que en otros países.

Caravana migrante se mantiene en pie



A pesar de que existe una posible medida cautelar contra el director del Centro de Dignificación Humana por posibles delitos migratorios, la caravana o viacrucis migrante que se espera para el 25 de marzo, se realizará de cualquier manera, afirmó Luis García Villagrán.

En entrevista con La Razón explicó que hasta el momento no tiene conocimiento de la acusación en su contra, debido a que no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, y sólo sabe que tres personas migrantes lo acusaron, por lo que será el viernes cuando acuda a los juzgados a que le den información.

“La caravana la vamos a hacer de cualquier manera, pues el viernes tengo mi cita para comparecencia y lo más seguro es que dicten alguna medida cautelar, pero a menos que me dicten auto de formal prisión y me detengan, yo salgo caminando el próximo 25 de marzo. Yo ya lo tengo decidido y no hay marcha atrás”, explicó.

Señaló que el expediente en su contra está armado porque en los últimos meses ha sido el encargado de realizar caravanas, por ello, dijo que las autoridades están en su contra porque da visibilidad a los problemas de la migración en la frontera sur; sin embargo, dijo que en caso de que la medida cautelar sea no salir de su domicilio, no la respetará.