Dentro de la 4T se dan casos de corrupción, pero se castigan, sostiene director de Segalmex

Actos de corrupción como el registrado al interior de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se dan en la Cuarta Transformación, pero lo que no debe haber es impunidad, señaló Leonel Cota Montaño, director del organismo.

"Desde luego que en la Cuarta Transformación se dan este tipo de casos, lo que no puede haber es impunidad, ¡Cero impunidad!", manifestó Cota Montaño.

Sin embargo, rechaza ahondar en el tema porque podría interferir con las averiguaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

"No me corresponde a mi, le corresponde a la Fiscalía (FGR), hoy hay noticias sobre eso, yo no puedo dar declaraciones sobre el tema porque obviamente echo a perder el proceso de investigación, está en manos de la Fiscalía ", insistió.

Cuestionado sobre si este desfalco, que alcanza nueve mil 500 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP), no interfiere con el trabajo de la dependencia. "Estamos trabajando al cien", señaló el titular de Segalmex en breve entrevista con La Razón , luego de participar en la VII Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo.

FBPT