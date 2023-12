La Cuarta Transformación es vanguardista en el mundo entero: Claudia Sheinbaum desde Huamantla, Tlaxcala

El modelo de la Cuarta Transformación que lucha por el bienestar del pueblo de México es ejemplo mundial, este fue el mensaje que destacó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Huamantla, Tlaxcala.

‘’México hoy y así va a seguir siendo, es ejemplo mundial, la Independencia fue vanguardista en el mundo; la Reforma fue vanguardia en el mundo; la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX; y la Cuarta Transformación es vanguardista en el mundo entero, estamos mostrando al mundo que se puede generar desarrollo con bienestar, con soberanía, esa es la esencia de la Transformación’’, destacó.

Ante una Plaza de Toros abarrotada por militantes y simpatizantes, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo la 4T, la cual tendrá un segundo piso hecho de sueños, entre los cuales la defensa de los migrantes será una de las grandes prioridades para los años que vienen.

Sheinbaum Pardo hizo hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo la 4T, Video: Especial

‘’Los migrantes de Tlaxcala, los mexicanos en Estados Unidos no solo ayudan a la economía de nuestro país con las remesas, sino que hacen funcionar la economía de Estados Unidos, por eso son héroes y heroínas de la patria y por eso la defensa de los migrantes es esencial’’, aseveró.

En este mismo sentido, la precandidata única a la Presidencia de México por la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’’, agregó que algunos de los otros objetivos de la continuidad de la Transformación son luchar por una educación pública y de calidad para todas las infancias y en especial para las juventudes, tal y como se hizo en la Ciudad de México, en su gestión como Jefa de Gobierno donde se otorgó el apoyo ‘’Bienestar Para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’ a estudiantes de escuelas públicas de educación básica y se construyeron las universidades ‘’Rosario Castellanos’’ y la ‘’Universidad de la Salud’’, donde ahora estudian más de 50 mil jóvenes.

‘’Mi sueño es que, esa beca universal de preescolar a secundaria no solo sea para la Ciudad de México, sino sea para Huamantla, que sea para todo Tlaxcala y que sea para todo el país’’, añadió

Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala y Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia de la República Foto: Especial

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum expresó que la continuidad de la Cuarta Transformación es la clave para seguir apoyando a las mexicanas y mexicanos con programas sociales y con obras de infraestructura históricas, las cuales nunca fueron posibles con administraciones neoliberales, pues fueron ‘’gobiernos que privatizaron nuestro país, que privatizaron minas, privatizaron empresas, que hicieron de México el país de unos cuantos, se olvidaron del pueblo’’.

‘’Se visten con un disfraz. Dicen que están a favor de los programas sociales, pero no es cierto; dicen que están a favor del incremento del salario mínimo, pero no es cierto, porque cuando gobernaron no lo hicieron, para ellos los adultos mayores son unos flojos, para nosotros son héroes de la patria’’, añadió tras dar como ejemplo que con la 4T se han generado nuevas oportunidades con apoyos como ‘’Jóvenes Construyendo el Futuro’’, ‘’Sembrado Vida’’, así como con proyectos como la recuperación de los trenes de pasajeros, la construcción de la refinería de Dos Bocas, entre muchas más.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles, expuso que Claudia Sheinbaum es una mujer fuerte, comprometida con el pueblo de México y de Tlaxcala, esto pese a que ha sido el objetivo de severas críticas sin fundamento por parte de la oposición.

’’No tienen vergüenza, nuestra lideresa es una compañera demócrata, patriota, comprometida, honesta, consecuente, absolutamente entregada a las mejores luchas de las causas de nuestro pueblo, no es fortuito, no es gratuito’’, puntualizó.

Durante el encuentro con militantes y simpatizantes de Huamantla, estuvieron presentes líderes de la Transformación en Tlaxcala tales como, Carlos Augusto Pérez Hernández, presidente estatal de Morena; los ex gobernadores de Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima y Alfonso Sánchez Anaya; Silvano Garay Ulloa, comisionado político del PT en Tlaxcala; Armando Contreras, enlace de zona de la doctora Claudia Sheinbaum y Maribel León Cruz, presidenta del PVEM en Tlaxcala.

