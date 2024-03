Da albiazul a Xóchitl 80 mdp más; espera que PRI y PRD también sumen

Ante la insuficiencia de recursos para su campaña, Xóchitl Gálvez reveló que el Partido Acción Nacional (PAN) aportará 80 millones de pesos adicionales, que pudo gestionar después de que se reunió con el líder nacional de ese partido, Marko Cortés Mendoza.

“Ya me reuní con Marko Cortés, ya hubo un incremento, de 120 millones que originalmente iban a poner, a 200 millones”, señaló la candidata presidencial de oposición.

Explicó que en breve espera poder concretar encuentros con las dirigencias nacionales del PRI y del PRD para sumar más aportaciones a su campaña, y subrayó que en ambos partidos hay disposición para entregar más recursos.

Sobre las aportaciones ciudadanas o privadas, explicó que, por la regulación electoral, es complejo recabar este tipo de ayuda financiera.

“Hay gente que me quiere aportar, pero tienes que entregar tus tres estados bancarios últimos, tienes que llenar unos cuestionarios enormes; entonces, dificultan la aportación voluntaria para esta colecta que quiero hacer pública, porque tiene que venir cada estado de cuenta, así me pongan 100 pesos o dos millones de pesos, que es la aportación máxima”, lamentó.

Al referirse a otro asunto, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que reciba cuanto antes a Ceci Flores, activista dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en Sonora.

En entrevista con medios de comunicación, Gálvez Ruiz criticó al Presidente por anunciar que se reunirá con la madre buscadora hasta después de las elecciones del 2 de junio.

“Pues el Presidente para él todo es electoral, cuando le conviene; cuando se trata de atender a las víctimas, es electoral; cuando se trata de atender a las víctimas, quieren manchar la investidura presidencial. No recibe a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, no les ha dado fecha; no recibe a las madres buscadoras; no recibió a los papás de niños con cáncer. En ese sentido, pues, él nunca va a aceptar que su gobierno fracasó”, declaró.

La aspirante a gobernar el país a través de los partidos PAN, PRI y PRD aprovechó para hacer un reconocimiento público a la labor de Ceci Flores y de todas las madres buscadoras que tienen a familiares desaparecidos y que, sin ayuda del Gobierno, han emprendido las labores de localización.

Xóchitl Gálvez también externó su opinión sobre el estado que guardan en la actualidad las instancias de Gobierno encargadas de ayudar en la localización de personas desaparecidas. Lamentó que, al día de hoy, el Centro Nacional de Identificación Humana y la Comisión Nacional de Búsqueda prácticamente, dijo, sean inoperantes.

La candidata presidencial tuvo actividades en Hidalgo, estado que dijo conocer a la perfección y que planea convertir en un polo de desarrollo económico para que atraiga más inversiones nacionales y extranjeras.

En la ciudad de Tulancingo, se reunió con diversas organizaciones de la sociedad civil. Ahí habló del huachicol y de cómo esa región de Hidalgo, en el centro del país, en este sexenio se convirtió en una de las zonas con mayor robo de hidrocarburos.

Señalan que recursos para proselitismo no alcanzan

Xóchitl Gálvez Ruíz cuenta con recursos suficientes para su campaña electoral, aunque en comparación con la candidata de Morena, le falta mucho dinero, ya que se encuentra ante una elección de Estado donde toda la estructura nacional de esa fuerza política le apoya, por lo que revisarán la situación financiera de la alianza Fuerza y Corazón por México.

En entrevista con La Razón, Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD dijo que la petición de su candidata se tiene que revisar y resolver bien en todo lo que se pueda, pues a pesar que tiene buenos recursos, siempre faltan para una campaña presidencial.

“No hay dinero que alcance, siempre falta dinero en las campañas, ya que siempre hay necesidades que atender. Es mucho dinero el que se gasta en las campañas por cuestiones de logística, renta de equipo, templetes, lugares, entre otros; aparte de los recursos para la estructura electoral como spots y publicidad que es de lo más importante, por ello, habrá que revisarlo y atenderlo bien”, explicó.

El dirigente del sol azteca señaló que Morena “tiene todo el dinero del mundo” ya que lo sacan de manera ilegal, por ello, en comparación con Xóchitl Gálvez tienen menos recursos; además, adelantó que de ninguna manera van a igualar a Claudia Sheinbaum y sus recursos, ya que es apoyada por gobernadores y políticos afines.

Mientras que la secretaria general del PAN, Noemí Luna, puntualizó que Xóchitl Gálvez cuenta con el absoluto respaldo de Acción Nacional para su campaña, utilizando todos los recursos que estén al alcance, pero sin violar la ley electoral, como dijo, se hace en Morena.

La panista también acusó que su candidata se enfrenta a una elección de Estado, debido a la intromisión del Gobierno federal y los gobernadores de Morena, por ello, señaló, se requiere de más recursos.

“Nosotros en Acción Nacional no aceptamos recursos del narcotráfico, como si lo hacen en Morena, por ello, no tengo duda que el llamado que hace Xóchitl Gálvez a partidos y ciudadanía para que le aporten es legítimo y se vale en el marco de la normatividad”, agregó.

Claudia lamenta caso de 10 calcinados en NL

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que el hallazgo de al menos 10 personas calcinadas en el municipio de Pesquería, Nuevo León, que visitó ayer, esté relacionado con su campaña.

Durante las últimas horas del miércoles fueron localizados los restos de las personas en estado de calcinamiento al interior de un vehículo que se encontraba en el paraje conocido como Ojo de Agua, del municipio referido.

“Obviamente es lamentable este hallazgo y no creemos que tenga que ver absolutamente nada con la campaña”, puntualizó la abanderada morenista.

También comentó que no entraría en debate sobre el tema con su oponente, Xóchitl Gálvez, luego de que en redes sociales escribió: “Claudia Sheinbaum, en un par de horas, cuando llegues a Pesquería, Nuevo León, te encontrarás con la realidad del segundo piso que ofreces… Deja de mentir con eso de que México está mejor que nunca y enfrenta las consecuencias de abrazar a los criminales”.

Calificó como “doloso” que su contrincante afirme que la estrategia del Presidente consista en “abrazar” a criminales. Además, comentó que de los tres aspirantes a la Presidencia es la única que ha trabajado la reducción de la inseguridad.

“Yo tengo resultados… a mí no me dicen cómo le vas a hacer, qué hice ya, yo reduje en 50 por ciento los homicidios dolosos en cuatro años”, declaró.

Cuestionada sobre si en estas tres semanas de campaña que lleva por el país ha recibido alguna amenaza, negó que esto haya ocurrido.

La decena de cuerpos calcinados en Pesquería representa el segundo episodio de este tipo que coincide con la visita de la candidata a algún estado, pues luego de su visita en Veracruz, se reportó el abandono de cuerpos desmembrados en el municipio de Cazones.

También opinó sobre la polémica que encabeza el Presidente de la República y el empresario Ricardo Salinas Pliego y su negativa a pagar más de 63 mil millones de pesos al fisco. Dijo que todos los ciudadanos pagan impuestos y la misma responsabilidad tienen los empresarios.

“Hay que pagar impuestos, los ciudadanos pagamos impuestos, los empresarios ahora pagan más, nos corresponde a todos pagar impuestos y tener la certeza de que el recurso se está usando adecuadamente, sin corrupción”, dijo.

Además, afirmó que son pocos los empresarios que no pagan sus impuestos y se mantuvo en la postura de no ceder más condonaciones porque “en México y en el mundo así es”.

Al hablar contra la corrupción durante un encuentro con simpatizantes de Juárez, Nuevo León, llamó a la ciudadanía a no vender su voto por despensas.

“Fuera los corruptos, la verdad. No queremos que regrese la corrupción a nuestro país. ¿Qué necesitamos? Porque luego me dicen: ‘Ya ganó usted, ya es la presidenta’. No, todavía falta votar. Entonces el 2 de junio tenemos que ir a votar masivamente a las urnas, nada de dar el voto por despensas, por tamales. Nada de dar el voto por un kilo de lo que sea, de gorgojo. Hay que seguir haciendo conciencia”, exclamó.